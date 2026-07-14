Jeziv zločin u Bosni: Starac brutalno usmrtio vršnjaka

S. D. (79) iz Srebrenika određen je jednomesečni pritvor zbog sumnje da je na brutalan način usmrtio svog 72-godišnjeg komšiju M. D., potvrđeno je iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Sudija za prethodni postupak Kantonalnog suda u Tuzli prihvatio je predlog Tužilaštva TK za određivanje pritvora osumnjičenom zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo ubistva.

Iz Tužilaštva TK navode da se S. D. sumnjiči da je 9. jula ove godine oko 11:30 sati na makadamskom putu u naselju Jasenica kod Srebrenika napao svog komšiju s kojim je odranije bio u lošim odnosima.

"Osumnjičen je da je prišao s leđa s M. D. a zatim mu upotrebom teškog, tvrdog i oštrog predmeta naneo veći broj povreda glave, vrata, grudnog koša i drugih delova tela. Oštećeni je usled zadobijenih povreda preminuo istog dana u večernjim satima u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, nakon čega se osumnjičeni udaljio s mesta događaja", saopštili su iz Tužilaštva TK.

Odmah nakon napada pokrenuta je opsežna istraga koju su vodili dežurni tužilac i istražitelji Sektora kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, zajedno s policijskim službenicima Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Srebrenik.

Kako ističu iz Tužilaštva TK, tokom istrage obavljen je uviđaj na mestu zločina, saslušan je veći broj svedoka, izvršena je obdukcija tela preminulog, kao i pretres kuće, dvorišta i pomoćnih objekata koje je koristio osumnjičeni.

"Prilikom pretresa pronađeni su određeni predmeti koji će biti predmet veštačenja i za koje se sumnja da su korišćeni ili potiču iz izvršenja krivičnog dela. Osumnjičeni je nakon obavljenog pretresa, 10. jula u poslepodnevnim satima lišen slobode, a posle kriminalističke obrade predat je u nadležnost Tužilaštva TK.

Postupajući tužilac doneo je naredbu o sprovođenju istrage i ispitao osumnjičenog, dok se intenzivna istraga nastavlja, prenosi Klix.ba.

U toku su sve potrebne istražne radnje, a biće obavljena i dodatna veštačenja radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica u vezi s ovim ubistvom.

Autor: S.M.