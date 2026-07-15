Vladimiru Jokiću iz Klenja potrebna pomoć za lečenje u Turskoj

Vladimir Jokić (31) iz Klenja već šest godina vodi tešku borbu sa malignom bolešću, a nakon što su mogućnosti standardnog lečenja u Srbiji iscrpljene, nada za nastavak terapije nalazi se u specijalizovanoj onkološkoj klinici u Turskoj. Za lečenje, koje je procenjeno na oko 250.000 evra, potrebna mu je pomoć humanih ljudi.

Zainteresovani mogu pomoći slanjem SMS poruke 470 na 3800 po ceni od 200 dinara.

Uplate su moguće i na sledeći način:

Dinarski račun: 160-6000002542571-28

Devizni račun: 160-6000002459329-76

IBAN - RS35160600000245932976

SWIFT/BIC - DBDBRSBG

U martu 2020. godine dijagnostikovan mu je maligni tumor debelog creva (Neoplasma malignum juncturae coli rectosigmoidis – C19). Odmah je operisan, a tokom narednih godina prošao je više operacija, ciklusa hemioterapije, različite terapijske protokole, kao i lečenje X nožem. Ipak, najnoviji PET/CT pregled, obavljen 30. juna, pokazao je novo napredovanje bolesti, sa promenom na jetri i novim metastatskim limfnim čvorom.

Lekari su preporučili nastavak lečenja u Turskoj, gde bi primao savremene ciljane i imunoterapije, uz mogućnost primene CyberKnife tretmana ili radioembolizacije jetre. Lečenje je planirano da traje dve godine, a procenjena vrednost iznosi oko 250.000 evra. Porodica ističe da novac nije potrebno prikupiti odjednom, već postepeno, kako bi svaki naredni odlazak na terapiju bio omogućen.

– Poštovani prijatelji, obraćamo vam se sa molbom da, ukoliko ste u mogućnosti, podelite ovu objavu i pružite nam podršku. Poslednjih šest godina borimo se sa bolešću, a uprkos svemu ostvarili smo se kao roditelji dvojice divnih dečaka, Ognjena i Petra. Pred nama su terapije u Turskoj, čiji su troškovi veoma veliki. Verujemo da zajedno možemo uspeti, jer je srce dobrih ljudi veće od svake prepreke. Svaka donacija, svako deljenje objave i svaka reč podrške daju nam novu nadu. Od srca vam hvala što ste uz nas – poručila je porodica Jokić.

Autor: D.B.