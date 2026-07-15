Deveti dan potrage za bakom Darinkom (87): Porodica moli za pomoć

U Novom Sadu već devet dana traje potraga za staricom Darinkom Raić (87), koja je poslednji put viđena 7. jula oko 14 časova u tamošnjem Novom naselju.

Tog dana je sa svojim suprugom bila u jednoj pekari, što je utvrđeno i snimcima sa sigurnosnih kamera. Međutim, svaki trag joj se gubi, nakon što nije zajedno sa njim ušla u gradski autobus.

Suprug je, kada je shvatio da je nema u autobusu, izašao na prvoj sledećoj stanici i krenuo nazad ka njoj, ali su se – kako je ustanovljeno pregledom sigurnosnih kamera – u toj potrazi mimoišli.

Porodica je odmah prijavila nestanak. Oni apeluju na sugrađane da bilo koju informaciju o njenom kretanju jave policiji.

Kažu da je na sebi imala roze majicu i crnu suknju, a da sada verovatno izgleda neuredno i zapušteno, pa mole da se posebna pažnja obrati na beskućnike i osobe bez doma u okolini Novog Sada.

Autor: S.M.