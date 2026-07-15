Nacionalni savez za e-sport učestvovaće u Zoni najboljih praksi na Ekspu 2027

Nacionalni savez za e-sport Republike Srbije predstaviće se u Zoni najboljih praksi na Specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd, gde će kroz interaktivni paviljon predstaviti koncept koji povezuje e-sport, gejming, fizičko-digitalne sportove i savremene tehnologije, saopštilo je danas preduzeće Ekspo 2027.

Ugovor o učešću Saveza na izložbi danas su potpisali direktor kompanije "Ekspo 2027" d.o.o. Beograd Danilo Jerinić i predsednik Nacionalnog saveza za e-sport Republike Srbije Ognjen Drašković.

Postavka saveza biće osmišljena kao interaktivno iskustvo koje će posetiocima približiti e-sport kao savremenu sportsku disciplinu, ali i prikazati primenu veštačke inteligencije, virtuelne i proširene realnosti, robotike i drugih inovacija u sportu, obrazovanju i kreativnim industrijama.

Jerinić je ocenio da potpisivanje ugovora predstavlja važan korak u pripremama za Specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 Beograd.

Naša tema "Igra(j) za čovečanstvo - sport i muzika za sve" otvara prostor da predstavimo različite oblike sporta i igre koji oblikuju savremeno društvo, a e-sport je nesumnjivo jedan od njih. Zato nam je važno da u saradnji sa Nacionalnim savezom za e-sport Republike Srbije pokažemo posetiocima kako izgleda budućnost ovog sporta i tehnologija koje ga prate - rekao je on.

Jerinić je dodao da će Savez kroz svoj paviljon predstaviti spoj sporta, inovacija i digitalnih tehnologija, uz poruku da se Srbija temeljno priprema za Ekspo 2027 i da je spremna da predstavi najbolje ideje koje odgovaraju temi izložbe.

Predsednik Nacionalnog saveza za e-sport Republike Srbije Ognjen Drašković rekao je da saradnja sa kompanijom "Ekspo 2027" d.o.o. Beograd predstavlja značajnu priliku za promociju e-sporta i gejminga u Srbiji.

U našem paviljonu imaćemo edukativne i interaktivne sadržaje, kao i prostor u kojem će deca, roditelji i svi posetioci moći da se kroz igru i praktično iskustvo upoznaju sa svetom gejminga - rekao je Drašković.

On je naveo da će posetioci moći da prate razvoj gejminga - od prvih video-igara iz sedamdesetih godina prošlog veka, preko ere arkadnih igara i razvoja interneta, do savremenih rešenja zasnovanih na veštačkoj inteligenciji.

Zona najboljih praksi na Specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd okupiće organizacije, kompanije i institucije koje kroz inovativne projekte i rešenja doprinose temi izložbe "Igra(j) za čovečanstvo sport i muzika za sve".

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, a do sada je učešće potvrdilo više od 140 međunarodnih učesnica, što govori u prilog činjenici da će Beograd dogodine biti mesto okupljanja sveta kroz igru, sport, muziku, inovacije i razmenu znanja.

Autor: D.S.