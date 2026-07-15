AKTUELNO

Društvo

Prizor na Voždovcu uznemirio ljude: Nisu očekivali da baš na mestu koje je uvek puno dece vide zmiju

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Sreli ste negde na putu dugačku, vitku zmiju, uske glave i bez izraženih šara?

Baš ovakvu kakva je snimljena u Ulici Grčića Milenka, u Šumicama? Onda ste sreli smuka ili Eskulapovu zmiju. Možda se čini kao golema i opasna, ali je neotrovna i više se boji ljudi nego oni nje.

Nisu je "svetla kamere" mnogo zbunila, nastavila je da se uvija i lagano kreće svojim putem,


Naši stari voleli su ovu zmiju i činjenicu da je korisna jer se hrani glodarima.

"Zbog toga ja volim zimu", navodi se u jednom komentaru ispod snimka.

"A šta će jadna i ona ima pravo na život , nikoga ne dira i ne treba je ni dirati, neka svako ide svojim putem. Smuk je bezopasan. Pokraj svakodnevnih monstruoznih ljudskih zlodela, zar se plašiti zmija? Pravda za sve živuljke ovog sveta a čovek pod hitno da se menja na svim poljima", navodi se u drugom komentaru. .

Iako je široko rasprostranjena, kod nas je ugrožena i zaštićena vrsta.

Autor: S.M.

#Park

#Zmija

#deca

#Šumice

#šuma

POVEZANE VESTI

Domaći

SRELI SMO SE! BUDE PIJANIH NA LETU, NASTANE HAOS: Sandra Afrika uhvaćena skockana od glave do pete na aerodromu, progovorila o o Slobi Vasiću, pa spom

Domaći

NEKI NISU NI PORUKU OTVORILI, NISU MOGLI DA IZDVOJE DVA MINUTA: Ivana Bum Nikolić žestoko isprozivala kolege koje je nisu ispoštovale i pojavile se na

Društvo

Novi jeziv izazov snimljen u prestonici! Deca stoje na terasi pa... Ovaj prizor je uznemirio Beograđane

Lifestyle

Spisak stvari koje su vam potrebne na letovanju! Evo kako da napravite svoju 'ček listu' za odmor bez cimanja i stresa

Domaći

Struk mi je 62 cm: Pevačica ima 48 godina i najbolju liniju na estradi, ovako je održava, a evo šta UVEK izbegava

Društvo

MASKOTE EKSPA 2027 U ŠETNJI ŠIROM SRBIJE: Beograd je spreman da bude domaćin svetu - kroz sport, muziku i zajedničku igru (FOTO)