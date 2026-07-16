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HUMANOST NA DELU: Gde sve danas možete dobrovoljno dati krv u Srbiji i koji su ključni uslovi za davaoce?

Izvor: Kurir.rs, Foto: Ustupljene fotografije/Institut za transfuziju krvi Srbije ||

Svi zdravi građani od 18 do 65 godina koji žele da pomognu i dobrovoljno daju krv mogu to učiniti danas na punktovima u Loznici, Obrenovcu, kao i svakodnevno u Institutu za transfuziju krvi Srbije.

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na više lokacija u Srbiji.

Loznica, Crveni krst 9.30-14.30 časova

Obrenovac, Arboretum park 9-15 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Autor: A.A.

#Davanje krvi

#SPISAK

#transfuzija

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