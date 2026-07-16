Porodica i policija tragaju za Predragom Đurđevićem: Viđen poslednji put kraj reke

Predrag Đurđević (49) iz Valjeva nestao je 12. jula kada je bio na pecanju na reci Kolubari i od tada se nije javljao nikome.

Na instagram stranici Nestali, uz njegovu fotografiju i ime piše da je nestanak prijavljen policiji.

Predrag je poslednji put viđen u blizini sela Mrčić i Beloševac. Prema rečima meštana viđen je kako vozi bicikl duž reke Kolubare u pravcu Novog Naselja u Valjevu.

Visok je oko 178 centimetara, težak je oko 90 kg, ima crnu kosu i braon-zelene oči. Kod sebe nije imao lična dokumenta, niti neophodnu terapiju.

- Ukoliko ste videli Predraga Đurđevića ili imate bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njegovom pronalasku, molimo vas da odmah obavestite najbližu policijsku stanicu ili pozovete broj 192 - piše u saopštenju.

Autor: S.M.