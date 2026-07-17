VELIKI DAN ZA SKRIVENU SVETINJU KOD BAJINE BAŠTE! Manastir Svetih carstvenih mučenika Romanovih čuva priču o poslednjoj ruskoj carskoj porodici

Jedinstvena pravoslavna svetinja kod Bajine Bašte posvećena poslednjoj ruskoj carskoj porodici biće mesto okupljanja vernika iz Srbije.

Manastir Svetih carstvenih mučenika Romanovih, jedinstvena pravoslavna svetinja posvećena poslednjoj ruskoj carskoj porodici, danas će svečano proslaviti svoju hramovnu slavu.

- Sveta arhijerejska liturgija biće služena sa početkom u 9.00 časova, a očekuje se dolazak velikog broja vernika iz Podrinja i drugih krajeva Srbije. Nakon bogosluženja biće upriličeno osvećenje slavskih darova i trpeze ljubavi, a slavlje će biti nastavljeno uz kulturno-umetnički program, koji je pripremljen povodom manastirske slave, saopšteno je iz kabineta predsednika opštine Bajina Bašta.

Manastir Strmovo smešten je u zaseoku Jasika, u Mesnoj zajednici Bačevci, na teritoriji opštine Bajina Bašta i svedoči o stradanju Svetih carskih mučenika Romanovih.

Pripada Eparhiji Šabačkoj Srpske pravoslavne crkve i po svojoj posvećenosti i značaju, jedinstven je u Srbiji.

Bratstvo manastira poziva sve vernike i ljude dobre volje da svojim prisustvom uveličaju proslavu hramovne slave i zajednički uznesu molitve u slavu Svetih carskih mučenika Romanovih.

Autor: A.A.