Zašto moramo da budemo ozbiljni na slikama za ličnu kartu? Evo da li je osmeh zabranjen i u drugim državama

Osmeh, podignute obrve ili nepravilno postavljena glava mogu biti dovoljni da fotografija za lična dokumenta bude odbijena

Osmeh na fotografiji za ličnu kartu ili pasoš u Srbiji nije dozvoljen, a iza ovog pravila krije se razlog zbog kojeg slične propise primenjuje i većina država sveta.

Ako ste se ikada zapitali zašto na fotografijama za ličnu kartu ili pasoš gotovo niko ne izgleda nasmejano, odgovor nema veze sa estetikom. U Srbiji, ali i u većini država sveta, propisi zahtevaju neutralan izraz lica kako bi biometrijski sistemi mogli što preciznije da identifikuju osobu, navodi Mondo.rs.

Mnogi građani veruju da je "zabrana" osmeha samo nepisano pravilo fotografa ili službenika koji izdaju dokumenta. Međutim, u Srbiji je to jasno propisano pravilima koja uređuju izgled fotografije za biometrijska dokumenta.

Prema važećem pravilniku Ministarstva unutrašnjih poslova, lice na fotografiji mora da gleda direktno u kameru, obe ivice lica moraju jasno da se vide, a osmeh i grimase nisu dozvoljeni. Takođe, usta moraju biti zatvorena, oči otvorene i jasno vidljive, dok pozadina mora biti jednobojna.

Zašto je osmeh problem?

Razlog nije to što država želi da građani na dokumentima izgledaju ozbiljno, već način na koji funkcioniše biometrijska identifikacija.

Današnji pasoši i lične karte koriste tehnologiju za prepoznavanje lica. Kada se osoba nasmeje, menjaju se položaj usana, obraza, vilice, pa čak i oblik očiju. Upravo zbog tih promena softveru je teže da uporedi fotografiju iz dokumenta sa licem osobe na graničnom prelazu, aerodromu ili prilikom policijske kontrole.

Neutralan izraz lica omogućava mnogo preciznije

prepoznavanje identiteta, zbog čega je postao međunarodni standard za izradu biometrijskih dokumenata.

Da li ista pravila važe svuda?

Gotovo sve zemlje primenjuju slična pravila, ali postoje manje razlike.

Na primer, u Sjedinjenim Američkim Državama dozvoljen je blag osmeh, ali samo ako su usta zatvorena i oči potpuno otvorene. Širok osmeh sa vidljivim zubima ili otvorenim ustima nije prihvatljiv i fotografija može biti odbijena.

Većina evropskih država, uključujući Srbiju, primenjuje stroži pristup i zahteva potpuno neutralan izraz lica.

Još neka neobična pravila za fotografije

Pored "zabrane" osmeha, za fotografije za pasoš i ličnu kartu u mnogim državama važe i druga stroga pravila:

- glava mora biti potpuno uspravna i okrenuta pravo ka kameri;

- kosa ne sme da prekriva oči niti delove lica;

- naočare ne smeju da stvaraju odsjaj niti da zaklanjaju oči;

- šeširi i kape nisu dozvoljeni, osim iz verskih ili medicinskih razloga;

- fotografija ne sme biti digitalno obrađivana niti ulešpavana filterima ili veštačkom inteligencijom.

Upravo zbog toga službenici često odbijaju fotografije koje na prvi pogled deluju sasvim uredno. Dovoljno je da osoba previše nagne glavu, podigne obrve, napravi grimasu ili se široko osmehne kako fotografija ne bi ispunila propisane uslove.

Autor: D.B.