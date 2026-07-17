Yettel Bank najbolja digitalna banka za korisnike u Srbiji: Euromoney nagrada iz Londona

Renomirani svetski ekonomski časopis Euromoney proglasio je Yettel Bank najboljom digitalnom bankom za korisnike u Srbiji i dodelio joj nagradu Serbia's Best Digital Bank for Consumers, jedno od najznačajnijih međunarodnih priznanja u bankarskoj industriji.

Od preko 800 prijavljenih banaka iz čak 128 zemalja, Yettel Bank se nalazi među 40 nagrađenih banaka koje postavljaju nove standarde u bankarstvu.

„Priznanje iz Londona potvrđuje da znanje, ideje i tehnologija razvijeni u Srbiji mogu da postavljaju svetske standarde. Naša aplikacija nastala je na domaćem terenu, razvijali su je naši ljudi i danas može da stane rame uz rame sa najboljim digitalnim bankama na svetu. Naša dodatna vrednost istaknuta je i ranije jer smo, prema Kantar BrandZ bazi, svrstani među tri odsto najbrže rastućih brendova na svetu. Ovo su postignuća po kojima smo međunarodno prepoznati, ali naš cilj ostaje isti - da u Srbiji gradimo najbolju banku za korisnike i nastavimo da pomeramo granice onoga što očekuju od bankarstva“, rekao je Aleksandar Bogdanović, predsednik Izvršnog odbora Yettel Bank.

Yettel Bank je samo u prethodnih godinu dana omogućila potpuno besplatno svakodnevno bankarstvo bez naknada za čak milion i po Yettel korisnika, za gotovo sve korisnike uvela drugu generaciju Liveness tehnologije koja dodatno unapređuje zaštitu od prevara, kao i instant digitalnu karticu koja omogućava plaćanje telefonom odmah po otvaranju računa. Sve ove inovacije deo su strategije banke da u potpunosti digitalizuje bankarske procese i korisnicima vrlo brzo omogući otvaranje računa za svega nekoliko minuta i potpunu samostalnost pri upravljanju novcem bez odlaska u poslovnice.

Euromoney Awards for Excellence već više od tri decenije predstavljaju jedno od najprestižnijih međunarodnih priznanja u finansijskoj industriji. Dobitnike bira međunarodni stručni žiri na osnovu poslovnih rezultata, nivoa digitalnih inovacija, kvaliteta korisničkog iskustva i dugoročnog uticaja na razvoj bankarskog tržišta.

Autor: S.M.