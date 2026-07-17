Država daje do 35.000 dinara mesečno učenicima: Evo ko ima pravo na stipendiju

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije raspisali su konkurs za dodelu 53 učeničke stipendije za školsku 2026/2027. godinu, namenjenih učenicima Vazduhoplovne akademije, srednjih škola mašinskog, građevinskog i tehničkog smera, kao i medicinskih škola, koji žele da svoju profesionalnu karijeru grade u sistemu odbrane.

Do kada traje konkurs i ko može da se prijavi

Pravo učešća na konkursu koji traje do 30. septembra imaju učenici druge, treće i četvrte godine srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili lokalna samouprava.

Kandidati treba da imaju najmanje vrlo dobar uspeh u učenju i odlično vladanje, a izabrani stipendisti ostvaruju pravo na mesečnu stipendiju u iznosu od 25.000 do 35.000 dinara.

Iz Vojske Srbije objavili su da se stipendije dodeljuju učenicima treće i četvrte godine Vazduhoplovne akademije, obrazovnih profila mehatroničar za radarske sisteme, avio-tehničar za vazduhoplov i motor, avio-tehničar za elektroopremu i elektronsku opremu.

- Stipendije su namenjene i učenicima trogodišnjih srednjih škola mašinskog smera obrazovnog profila bravar, građevinskog smera obrazovnih profila operater osnovnih građevinskih radova - armirač i dekorater zidnih površina, kao i učenicima škole tehničkog smera za dizajn kože obrazovnog profila obućar - navodi se u saopštenju Vojske Srbije.

Po završetku školovanja, stipendisti Vojske Srbije biće upućeni na odgovarajuću obuku sa oružjem, nakon čega će biti primljeni u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira u:

Takođe, Uprava za vojno zdravstvo raspisala je konkurs za stipendiranje učenika druge, treće i četvrte godine srednjih medicinskih škola, obrazovnih profila medicinska sestra - tehničar - opšti smer, laboratorijski i farmaceutski tehničar.

- Po završetku školovanja, obavljenog pripravničkog staža i položenog državnog stručnog ispita, stipendisti će biti primljeni u radni odnos u svojstvu civilnih lica u sistemu odbrane u Beogradu - navodi se.

Sve detalje konkursa pronađite na sledećem linku.

Uslovi za dodelu stipendija

- Pravo na učeničku stipendiju imaju učenici srednjih škola koji ispunjavaju opšte i posebne uslove i koji, nakon konkursnog postupka, zaključe ugovor o stipendiranju sa Ministarstvom odbrane. Stipendija se dodeljuje učeniku pod uslovom da prihvati da stupi u službu i ostane u službi najmanje dvostruko vreme trajanja stipendiranja - navodi se u konkursu.

Opšti uslovi:

da su učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave

da su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji stalno (za svaku školsku godinu posebno) postižu najmanje vrlodobar uspeh u učenju i odličan uspeh u vladanju i čiji roditelji ili staratelji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Posebni uslovi:

da su zdravstveno sposobni za službu u Vojsci Srbije i da zadovoljavaju kriterijume psihološke procene za službu u Vojsci Srbije

da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti i da nisu osuđivana za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili kaznom maloletničkog zatvora ili im nije izricana zavodska mera

da su upisali školu koja odgovara navedenim obrazovnim profilima i da su dobili pozitivno mišljenje u postupku bezbednosne provere nadležnog vojnobezbednosnog organa.

Autor: S.M.