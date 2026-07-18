ŠTA SA KREDITOM AKO DUŽNIK PREMINE? Jedna zabluda može da vas 'ukopa' – evo kada dugove NE MORATE da plaćate

Gubitak bliske osobe je ogroman emotivni udarac, ali porodice se ubrzo suočavaju i sa hladnom realnošću – šta raditi sa stambenim kreditom preminulog? Iako mnogi veruju da se dug smrću automatski gasi, istina je potpuno drugačija: smrt korisnika ne briše hipoteku niti gasi dug prema banci.

Kako biste izbegli skupe greške i nepotreban stres, donosimo ključne činjenice o vašim pravima i obavezama.

1. Zlatno pravilo: Odgovarate samo do vrednosti nasledstva



Najveći strah naslednika je da će banka zapleniti njihovu ličnu imovinu stečenu pre smrti srodnika. Zakon o nasleđivanju ovde jasno štiti građane: naslednik odgovara za dugove preminulog isključivo do visine vrednosti imovine koju je nasledio.

To znači da ako nasledite imovinu vrednu 80.000 evra, vaša maksimalna odgovornost prema banci iznosi upravo toliko, čak i ako je preostali dug znatno veći. U ovu računicu ulazi celokupan nasledni deo, a ne samo stan pod hipotekom. Ukoliko ima više naslednika, oni odgovaraju solidarno, srazmerno svojim delovima.

2. Zamka "čekanja": Rate ne miruju dok traje ostavinska rasprava



Najveća greška koju porodice prave je pasivno čekanje da se završi sudski postupak. Smrt dužnika ne donosi "poček" niti pauzu u otplati.

Zatezne kamate: Neuredna otplata može dovesti do gomilanja kamata ili čak do toga da banka proglasi ceo dug dospelim.

Hipoteka prati stan: Bez obzira na to ko je vlasnik, hipoteka ostaje upisana u katastru i banka ima pravo da se naplati iz vrednosti stana ako se rate ne plaćaju.

Šta uraditi odmah: NBS preporučuje da odmah obavestite banku, proverite stanje duga i dogovorite dalji model otplate kako biste sprečili kašnjenja.

3. Životno osiguranje: Spas ili dodatni trošak?

Mnogi žive u zabludi da je kredit bio "osiguran" i da je stvar rešena. Ključno je razlikovati:

Osiguranje nepokretnosti: Pokriva samo štetu na stanu (požar, poplava) i ne vraća kredit banci u slučaju smrti.

Životno osiguranje: Kredit se isplaćuje samo ako postoji važeća polisa koja izričito obuhvata smrt korisnika. Ako je osigurana suma manja od preostalog duga, razlika pada na teret naslednika.

4. Odricanje od nasledstva i prodaja stana

Ukoliko su dugovi veći od imovine, imate pravo da se odreknete nasledstva. Međutim, ovo odricanje je neopozivo i mora biti potpuno – ne možete zadržati stan, a odbiti kredit. Takođe, ako ste već raspolagali nekim delom zaostavštine (npr. prodali auto preminulog), gubite pravo na odricanje.

Može li se prodati stan pod hipotekom? Odgovor je DA. To se radi u koordinaciji sa bankom: iz dela kupoprodajne cene se zatvara preostali kredit, banka izdaje brisovnu dozvolu za hipoteku, a ostatak novca ide naslednicima. Važno je znati da, ako ima više naslednika, prodaja ili nastavak otplate zahtevaju dogovor apsolutno svih strana.

Autor: D.S.