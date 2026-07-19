Krpelj vas neće ujesti slučajno: Stručnjaci otkrivaju 10 pravila koja mogu da vas zaštite ovog leta

Boravak u prirodi jedan je od najlepših načina da provedemo letnje dane, ali sa toplim vremenom raste i aktivnost krpelja. Ovi sitni paraziti često ostanu neprimećeni, a pojedine vrste mogu preneti ozbiljne zarazne bolesti. Upravo zato stručnjaci naglašavaju da je prevencija najbolja zaštita.

Krpelji se najčešće nalaze u visokoj travi, žbunju, šumama i mestima sa dosta vlage, ali mogu biti prisutni i u dvorištima, parkovima i baštama. Kada osete toplotu tela i ugljen-dioksid koji izdišemo, zakače se za odeću ili obuću, a zatim traže pogodno mesto za ubod.

Kako da se zaštitite od krpelja?

Postoji nekoliko jednostavnih navika koje mogu značajno smanjiti rizik od ujeda:

Nosite duge rukave i duge pantalone kada boravite u prirodi.

Birajte svetliju odeću kako biste lakše uočili krpelja.

Koristite repelente koji deluju protiv krpelja. Preparati sa DEET-om pokazali su se efikasnim.

Odeću i obuću možete tretirati preparatima sa permetrinom, ali oni se ne nanose direktno na kožu.

Nakon povratka iz prirode presvucite se i odeću osušite u mašini za sušenje na visokoj temperaturi oko 20 minuta, jer krpelji teško opstaju bez vlage.

Istuširajte se i pažljivo pregledajte celo telo.

Posebnu pažnju obratite na teme, iza ušiju, pazuhe, prepone, pupak i pregibe iza kolena, jer se krpelji često zadržavaju upravo na tim mestima.

Ne zaboravite ni kućne ljubimce. Posle svake šetnje pregledajte psa ili mačku, jer krpelji mogu prvo završiti na njima, a zatim dospeti i u vaš dom.

Kako da smanjite broj krpelja u dvorištu?

Krpelji vole vlažna i senovita mesta sa mnogo lišća i visokom travom. Redovno košenje travnjaka, uklanjanje suvog lišća i održavanje dvorišta mogu značajno smanjiti njihov broj.

Ako živite uz šumu ili gustu vegetaciju, korisno je napraviti zaštitnu zonu od drvne sečke ili šljunka između travnjaka i šumskog dela. Stručnjaci takođe preporučuju da hranilice za ptice budu što dalje od kuće, jer privlače glodare koji mogu prenositi krpelje.

Šta uraditi ako pronađete krpelja na sebi?

Krpelja treba ukloniti što pre, ali pravilno. Najbolje je koristiti tanku pincetu, uhvatiti ga što bliže koži i laganim, ravnim pokretom izvući.

Nemojte ga mazati uljem, vazelinom, alkoholom, sapunom ili eteričnim uljima u pokušaju da sam otpadne. Takvi postupci mogu povećati rizik da sadržaj iz tela krpelja dospe u organizam.

Nakon uklanjanja mesto uboda operite vodom i sapunom ili dezinfikujte antiseptikom.

Kada treba da se javite lekaru?

U narednim danima obratite pažnju na svoje zdravstveno stanje. Ako se pojave temperatura, malaksalost, glavobolja, bolovi u mišićima ili karakterističan crveni osip koji se širi oko mesta ujeda, potrebno je da se javite lekaru i naglasite da ste imali ubod krpelja.

Važno je znati da ne prenose sve vrste krpelja iste bolesti, niti svaki ubod dovodi do infekcije. Ipak, brzo uklanjanje krpelja i praćenje simptoma predstavljaju najbolju zaštitu od mogućih komplikacija.

Autor: D.B.