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Nevreme sve bliže Beogradu! Pljuskovi sa grmljavinom pogodiće ove gradove, hitno se oglasio RHMZ

Izvor: Telegraf, Foto: Ai ||

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je večeras da će se u narednih sat vremena intenzivni pljuskovi sa grmljavinom premeštati preko juga Kolubarskog okruga i Ljiga na istok preko Šumadijskog okruga (ka Aranđelovcu i Topoli).

Kako je navedeno, pljuskovi će biti praćeni lokalno većom količinom padavina i pojavom grada.


RHMZ je ranije danas upozorio na intenzivne pljuskove sa grmljavinom, lokalno većom količinom padavina i pojavom grada, koji će se premeštati preko Mionice ka Ljigu.

Autor: D.B.

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