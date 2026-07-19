Nevreme sve bliže Beogradu! Pljuskovi sa grmljavinom pogodiće ove gradove, hitno se oglasio RHMZ

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je večeras da će se u narednih sat vremena intenzivni pljuskovi sa grmljavinom premeštati preko juga Kolubarskog okruga i Ljiga na istok preko Šumadijskog okruga (ka Aranđelovcu i Topoli).

Kako je navedeno, pljuskovi će biti praćeni lokalno većom količinom padavina i pojavom grada.



RHMZ je ranije danas upozorio na intenzivne pljuskove sa grmljavinom, lokalno većom količinom padavina i pojavom grada, koji će se premeštati preko Mionice ka Ljigu.

Autor: D.B.