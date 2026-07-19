RHMZ se upravo oglasio! Nova grmljavinska oluja JURI ka Srbiji: Naredna 2 sata su KRITIČNA - Pljuštaće kao iz kabla, gromovi će parati nebo, tući će grad

Republički hidrometeorološki zavod izdao je niz hitnih upozorenja zbog jakog nevremena koje je već počelo u pojedinim delovima Srbije. Nevreme je već pogodilo zapad i jug zemlje, a poznato je i kuda će se dalje premeštati

Upozorenje RHMZ u 22.10

Jaka konvektivna oblačnost koja na području Bosne i Hercegovine uslovlјava intenzivne plјuskove sa grmlјavinom premeštaće se u naredna dva sata na istok preko Srema i zapadne Srbije, odnosno Sremskog, Mačvanskog i Kolubarskog okruga, pa se na ovom području mogu očekivati izraženiji plјuskovi sa grmlјavinom, lokalno većom količinom padavina, pojavom grada i kratkotrajno jakim i olujnim vetrom.

Upozorenje RHMZ u 19.40

U narednih sat vremena intenzivni plјuskovi sa grmlјavinom, lokalno većom količinom padavina i pojavom grada premeštaće se preko juga Kolubarskog okruga, preko Lјiga, i dalјe na istok preko Šumadijskog okruga (ka Aranđelovcu i Topoli).

Upozorenje RHMZ u 18.55

U narednih sat vremena na području Kolubarskog okruga intenzivni plјuskovi sa grmlјavinom, lokalno većom količinom padavina i pojavom grada, koji će se premeštati preko Mionice ka Lјigu.

Upozorenje RHMZ u 17.40

- U narednih sat vremena na području Tare i Bajine Bašte intenzivni plјuskovi sa grmlјavinom, lokalno većom količinom padavina i pojavom grada, premeštaće se preko severa Zlatiborskog ka jugu Kolubarskog okruga - stoji u hitnom upozorenju RHMZ od 17.40 sati.

Najjače nevreme stiže uveče

Kako je RHMZ ranije najavio danas će biti toplo i u većini mesta pretežno sunčano uz slab i umeren severozapadni vetar i najvišu temperaturu od 31 na severu do 36 stepeni na jugu i istoku Srbije.

Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, plјuskovi s grmlјavinom biće retka i izolovana pojava u brdsko-planinskim predelima.

Plјuskovi i grmlјavine će u večernjim satima biti češća pojava i to naročito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima, gde će biti biti uslova i za intenzivnije grmlјavinske nepogode sa gradom i olujnim vetrom u zoni najjačih plјuskova.

Stižu razorne nepogode

Podsetimo, kako smo već pisali večeras nas očekuje prelazak hladnog fronta koji sa sobom donosi grmljavinske pljuskove i potencijalno razorne nepogode.

Autor: D.B.