VAŽAN DAN ZA VERNIKE: Veruje se da je svetac koji se danas slavi lečio ljude i izbavljao ih od nevolja! Ovo morate da znate

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Svetog Tomu Maleina.

Srpska pravoslavna crkva i vernici slave prepodobnog Tomu Maleina, svetitelja i asketu.

Sveti Toma Malein je bio vojvoda koji se proslavio hrabrošću i bogatstvom. Kažu da je bio telom veoma krupan, i time zadavao strah svojim neprijateljima, a prema hrišćanskoj tradiciji, kada je zavoleo Hrista više od sveta i svega na svetu, on je ostavio sve i povukao se u pustinju, gde se zamonašio.

Sveti Ilija prorok mu se javio i odveo ga na goru zvanu Malea, do Svete gore. On je tu, prema hrišćanskoj tradiciji, živeo usamljen, samo s Bogom, u danonoćnoj molitvi.

Iako se skrivao od sveta, o njemu se ipak saznalo, kada su saznali za svetost njegovog života, ljudi su počeli da odlaze k njemu i da dovode svoje bolesnike.

Smatra se da je sveti Toma lečio ljude od svake bolesti i izbavljao od svake nevolje. On je čudesno lečio svaku bolest, slepima davao vid, hromima vraćao sposobnost da pravo i lako hodaju.

Jedno od njegovih čuda je bilo i to da je na bezvodnom mestu molitvom proizveo izvor vode. Stojeći na molitvi, prepodobni je sijao kao ognjeni stub, što su sa velike daljine viđali ljudi očišćenoga razuma.

Prepodobni Toma činio je mnoga čuda ne samo za vreme svog života na zemlji, nego i po predstavljanju svom Bogu, njegove česne mošti tvorile su čudesa: jer ljudi koji su sa verom dolazili, dobijali su vrlo brzo i na natprirodan način isceljenja od svakovrsnih nevolja i neizlečivih bolesti, i od besomučnosti - svetim molitvama njegovim.

Umro je u desetom veku, a pravoslavna crkva ga proslavlja sedmog po starom, odnosno 20. jula po novom kalendaru.

Tropar (glas 4):

Bože otaca naših, čini uvek sa nama po Tvojoj krotosti, ne napuštaj nas Tvojom milošću, no njihovim molitvama u miru uredi život naš.

Autor: S.M.