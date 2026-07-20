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SPORTSKI SUVENIR KAO POKLON NADE: FK Crvena zvezda i Fondacija Mozzart za porodicu sa Kosova i Metohije

Izvor: Promo, Foto: Touch N Touch ||

Otkupljeni dres Radeta Krunića postao temelj izgradnje novog doma za malu Viktoriju.

Neke utakmice imaju važniji ishod od rezultata na tabeli – one pokazuju šta zaista znači „ostaviti srce na terenu“. Ali i van njega. Na takvim utakmicama dres postaje mnogo više od sportskog suvenira, a potpis na njemu trajni je zapis i obećanje, simbol nade i novog početka. Velikom zajedničkom akcijom FK Crvena zvezda i Fondacije Mozzart, postavljeni su temelji još jedne važne i humane priče – mala Viktorija Malić iz Zubinog Potoka i njena porodica dobili su pomoć za početak izgradnje novog doma, kao garanciju lepše, sigurnije i bezbrižnije budućnosti.

Nakon velike pobede crveno-belih u Lilu, Fondacija Mozzart otkupila je potpisan dres veziste Radeta Krunića, a kompletan iznos, u dogovoru sa klubom i samim igračem, doniran je četrnaestogodišnjoj Viktoriji i njenoj hraniteljskoj porodici. A na utakmici sa FK Mačva, kojom je otvorena nova sezona Mozzart Bet Superlige Srbije, maloj Viktoriji ispunjen je još jedan veliki san – da poseti stadion svog omiljenog kluba, obiđe muzej i upozna igrače, pre svega Radeta Krunića, heroja ove priče.

„Srećan sam što imam priliku da budem deo ovakvih akcija i apelujem na sve one koji su u mogućnosti da pomognu. Hvala mom klubu i hvala Fondaciji Mozzart što su pomogli da zajedno damo doprinos i omogućimo ovoj porodici novi dom, a ja ću uvek rado biti deo ovakvih inicijativa“, istakao je Rade Krunić.

Foto: Touch N Touch

Viktorija ima 14 godina, a o njoj svakodnevno brine baka Ljubinka sa kojom živi u veoma skromnim uslovima. Roditelji su je napustili po rođenju pa je starateljstvo preuzeo stric. Ovo je bila Viktorijina prva poseta Beogradu i Marakani pa nije mogla da sakrije oduševljenje što je upoznala svoje idole i bodrila ih sa tribina za ubedljivu pobedu od 5:0, koja joj je dodatno upotpunila ovaj dan za pamćenje.

„Veoma smo ponosni na još jednu u nizu sjajnih saradnji sa FK Crvena zvezda, a posebno na ovakve humanitarne inicijative koje nisu samo donacija, već snažna poruka da niko nije zaboravljen i da zajedno možemo da vratimo nadu tamo gde je najpotrebnija. Najveća vrednost svakog igrača i dresa nije samo ono što predstavljaju na terenu, već i ono što mogu da promene van njega. Zato nam je posebno drago što je dres Radeta Krunića postao mnogo više od sportskog suvenira – postao je deo jednog novog početka za devojčicu Viktoriju i njenu porodicu“, poručila je Jelena Zrnzević iz Fondacije Mozzart.

Foto: Touch N Touch

ŠAMPIONI HUMANOSTI

Fondacija Mozzart i naš najtrofejniji klub do sada su u više navrata pokazali da su pravi šampioni humanosti. Kroz zajedničke akcije značajna sredstva usmerena su za lečenje bolesne dece, pomoć porodicama na Kosovu i Metohiji i podršku udruženjima osoba sa invaliditetom. Samo tokom prethodne godine, vredne donacije stigle su na adresu udruženja „Podrži me – 9. januar“ u Kosovskoj Mitrovici i porodici Matić u Velikoj Hoči, a vetar u leđa stigao je i Fondaciji „Jedro” za lečenje dečaka sa Dišenovom mišićinom distrofijom.

Autor: A.A.

#FK Crvena Zvezda

#Fondacija Mozzart

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