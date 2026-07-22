Slobodan Cvetković, generalni direktor Novosadskog sajma, najavio je na RTV1 čak 30 događaja koji će se održati do kraja godine u ovoj sajamskoj kući.
"Lorist" se ove godine održava od 30. septembra do 4. oktobra, a generalni direktor najavljuje novitete.
-"Lorist" je jedan od najinteresantnijih jesenjih sajmova koje priređujemo. Biće i kinologije. Opredelili smo se da sa "Vojvodinašumama", Gradom Novim Sadom i Ministarstvom ekologije osvežimo sajam, i prvi put ćemo imati eksponate, preparirane životinje iz Afrike. U pregovorima smo sa privatnim kolekcionarima. Pokušavamo sa "Vojvodinašumama" i "Vode Vojvodine" napravimo veliki akvarijum i prikažemo ribe iz Dunava, Tise. Biće tu i gastronomije- najavio je za RTV1 Cvetković.
Novina na ovogodišnjem "Loristu" je i lovačka berza, koja je proistakla iz razgovora sa lovcima.
-Da pomognemo lovcima da se predstave i podstaknemo lovni turizam. Zovemo i kolege iz okruženja da predstave svoje agencije- Mađarske, Austrije, Republike Srpske- a prvi put ćemo imati agencije iz Afrike da se ugovaraju safariji- naveo je.
Najmlađi će imati i edukacije iz ekologije i očuvanja životne sredine u organizaciji Grada Novog Sada, Pokrajine i Republike.
Autor: Iva Besarabić