OVOGODIŠNJI 'LORIST' SA NIKAD BOGATIJIM SADRŽAJEM: Planira se i veliki akvarijum, eksponati iz Afrike, lovačka berza! Direktor Sajma Cvetković najavio SVE novitete

Slobodan Cvetković, generalni direktor Novosadskog sajma, najavio je na RTV1 čak 30 događaja koji će se održati do kraja godine u ovoj sajamskoj kući.

"Lorist" se ove godine održava od 30. septembra do 4. oktobra, a generalni direktor najavljuje novitete.

-"Lorist" je jedan od najinteresantnijih jesenjih sajmova koje priređujemo. Biće i kinologije. Opredelili smo se da sa "Vojvodinašumama", Gradom Novim Sadom i Ministarstvom ekologije osvežimo sajam, i prvi put ćemo imati eksponate, preparirane životinje iz Afrike. U pregovorima smo sa privatnim kolekcionarima. Pokušavamo sa "Vojvodinašumama" i "Vode Vojvodine" napravimo veliki akvarijum i prikažemo ribe iz Dunava, Tise. Biće tu i gastronomije- najavio je za RTV1 Cvetković.

Novina na ovogodišnjem "Loristu" je i lovačka berza, koja je proistakla iz razgovora sa lovcima.

-Da pomognemo lovcima da se predstave i podstaknemo lovni turizam. Zovemo i kolege iz okruženja da predstave svoje agencije- Mađarske, Austrije, Republike Srpske- a prvi put ćemo imati agencije iz Afrike da se ugovaraju safariji- naveo je.

Najmlađi će imati i edukacije iz ekologije i očuvanja životne sredine u organizaciji Grada Novog Sada, Pokrajine i Republike.

Autor: Iva Besarabić