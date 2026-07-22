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OVOGODIŠNJI 'LORIST' SA NIKAD BOGATIJIM SADRŽAJEM: Planira se i veliki akvarijum, eksponati iz Afrike, lovačka berza! Direktor Sajma Cvetković najavio SVE novitete

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Tanjug/Novosadski sajam/Nenad Mihajlović ||

Slobodan Cvetković, generalni direktor Novosadskog sajma, najavio je na RTV1 čak 30 događaja koji će se održati do kraja godine u ovoj sajamskoj kući.

"Lorist" se ove godine održava od 30. septembra do 4. oktobra, a generalni direktor najavljuje novitete.

-"Lorist" je jedan od najinteresantnijih jesenjih sajmova koje priređujemo. Biće i kinologije. Opredelili smo se da sa "Vojvodinašumama", Gradom Novim Sadom i Ministarstvom ekologije osvežimo sajam, i prvi put ćemo imati eksponate, preparirane životinje iz Afrike. U pregovorima smo sa privatnim kolekcionarima. Pokušavamo sa "Vojvodinašumama" i "Vode Vojvodine" napravimo veliki akvarijum i prikažemo ribe iz Dunava, Tise. Biće tu i gastronomije- najavio je za RTV1 Cvetković.

Novina na ovogodišnjem "Loristu" je i lovačka berza, koja je proistakla iz razgovora sa lovcima.

-Da pomognemo lovcima da se predstave i podstaknemo lovni turizam. Zovemo i kolege iz okruženja da predstave svoje agencije- Mađarske, Austrije, Republike Srpske- a prvi put ćemo imati agencije iz Afrike da se ugovaraju safariji- naveo je.

Najmlađi će imati i edukacije iz ekologije i očuvanja životne sredine u organizaciji Grada Novog Sada, Pokrajine i Republike.

Autor: Iva Besarabić

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