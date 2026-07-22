PR-DC ponovo pomera granice!

Kompanija PR-DC (Pinkov razvojno-istraživački centar), na čelu sa direktorom i vlasnikom Pink Media Group Željkom Mitrovićem i glavnim inženjerom Milošem Petrašinovićem, ostvarila je istorijski trijumf koji je zvanično potvrdio da je srpska pamet u samom svetskom vrhu namenske industrije.

- Sad i zvanično kompanija PR-DC (Pinkov razvojno istraživački centar) je kompanija koja je i zvanično proizvela najbolji multifunkcionalni dron u ovoj klasi na svetu (20-50kg i 20-50km, električni, rotorski uzgon)! Napravili smo još dva velika prodajna ugovora za velike količine dronova Ika 20 bombardera u svetu! Uvek sam govorio da smo veoma talentovana nacija i da uz posvećen, svakodnevni rad i posvećenost ni nebo nam nije granica! Sada pored logističkih sposobnosti, naš dron IKA 20 isporučuje 12 granata 60 mm, lansira tri S5 rakete, ali i nosi i mitraljaz i ispaljuje 250 metaka u jednom naletu, za koji su mnogi u svetu tvrdili da nije moguće! Čestitam svim zaposlenima u PR-DC-ju, a posebno na današnjoj prezentaciji ispuštanja granate 120mm, ogromne razorne moći! Idemo dalje! - napisao je Željko Mitrović na svom Instagram profilu.

Predstavljajući detaljno sve performanse moćne letelice, prvi čovek kompanije najpre se osvrnuo na impresivne rezultate sa nedavnih vojnih vežbi:

- Evo sada više nema nikakve sumnje da smo proizveli najbolju bespilotnu letelicu na svetu u ovoj kategoriji. To već potvrđuju mnogi klijenti, sarađujemo sa mnogo zemalja i isporučujemo u mnogo zemalja, ali ono što je nama posebno značajno, to je što se ovaj dron na vojnoj vežbi na Pasuljanskim livadama se pokazao kao jedno izuzetno vojno sredstvo ili oružje, kako hoćete, koje je u naletu, četiri različita drona su letela istovremeno kao u roju i izbacili 48 granata koje su bile grupisane po četiri mete i sve su pogodile cilj. Tako da, jako sam srećan i ponosan što se Vojska Srbije izrazila jako pozitivno o ovom našem proizvodu - izjavio je Željko Mitrović.

Govoreći o tehničkoj superiornosti i univerzalnosti sistema koji u hiljaditim delovima sekunde kalkuliše sve uslove u vazduhu, Mitrović je naglasio da je IKA-20 stvorena da ponese različite vrste naoružanja uz maksimalnu stabilnost:

- Ono što je veoma značajno, to je što smo mi proizveli zapravo dron koji je potpuno univerzalan. Šta to znači? To znači da smo proizveli, ako se sećate na samom početku IKA bombarder, koji ima 12 mina koje izbacuje iz vazduha vrlo precizno i to u punom naletu i to može da ispušta na 12 različitih ciljeva. Ako se sećate, mi smo napravili tu bespilotnu letelicu na način da bude užasno robusna i da bude jako stabilna. I po tome smo sad prepoznati kao najbolju svetu u toj kategoriji, znači to je kategorija od 20 do 50 kilograma tereta i koja nosi zapravo 20, 50 i sa dometima od 20 do 50 kilometara, ali suština je što je ona jako robusna. Uslovi u vazduhu prilikom letenja su užasno komplikovani. Imate posebnosti vremenske, znači vetrove i struje, plus momenti sila koji zapravo i upravljaju dronom, znači rotori, propeleri ili elise kako hoćete, i momenti sila i svi naši dronovi za prostore naše bespilotne letelice vrlo uspešno ne samo što računaju i u hiljaditom delu sekunde sve te uslove kalkulišu nego i sva oružja ili opremu koju nose, sve trzaje i sve novonastale okolnosti, zapravo momente sila, silu potiska i sve ostalo što se mora računati u hiljaditim delovima sekunde - naglasio je Mitrović.

Objašnjavajući paletu moćnog naoružanja, Mitrović je izdvojio rakete i mitraljez čija je preciznost ravna onoj iz borbenih helikoptera:

- Tako da, proizveli smo jedan robusni univerzalni nosač ili univerzalni kerijer, koji nosi i logističke različite stvari, ali i nosi sva vrsta ili nekoliko vrsta naoružanja koje smo već dokazali. Mi smo počeli sa IKA 20 bombarderom, to sam malopre pomenuo. On izbacuje 12 granata. Svih tih 12 granata on izbaci ili u naletu ili zastane pa ispuca jednu, pa ispuca drugu, potpuno je svejedno, vrlo je precizan. Sledeći proizvod koji smo na istom nosaču, na istoj letelici bespilotnoj IKA 20 montirali kao oružje je bio lanser raketa. Mi sa tog istog drona lansiramo tri rakete S5, to su rakete 57 milimetara, to su avionske rakete ili rakete koje ste videli i u filmovima, ali ste videli i na različitim treninzima vojnim kako ih helikopteri izbacuju. Tako da, fantastično je koliko dron dobro savladava sve te trzaje i sve te sile koje se prilikom lansiranja dešavaju, tako da smo i tu vrlo ponosni jer su preciznost tih raketa je potpuno identična i podjednaka kao da ste je lansirali iz helikoptera ili iz aviona, a pritom niste izložili ni čoveka - pilota, znači nije izložen, nije ugrožen i pritom nije izložen ni helikopter ili avion koji koštaju stotine puta više od ovakve bespilotne letelice - dodao je Željko Mitrović.

U završnici svog izlaganja, osnivač PR-DC-ja je podsetio na logističku verziju, kao i na najnovije premijerno dostignuće – razornu minu od 120 milimetara.

- Sledeći proizvod koji smo na istoj letelici na istom kerijeru montirali kao oružje je bio mitraljez. To se zove Ika Mašin Gun. On ispaljuje 250 metaka. Sad da li je to u paternima od po 10 ili svih 250 ili kako god, uglavnom isto. Znači bez ikakvih pomeranja ili odstupanja od onoga što bi ugrozilo da on pogodi cilj i metu. Znači 250 metaka u punom naletu ili u stanju mirovanja on ispali 250 metaka u jednoj misiji. Četvrta verzija koju smo prikazali je bio, na što smo isto ponosni, to je Ika 20 koji je logistički dron, koji nosi ili medicinsku opremu ili municiju ili nešto što je jako komplikovano doturiti do neke pozicije u nekakvim operacijama, misijama ili ratnim sukobima šta god - rekao je Željko Mitrović i dodao:

I peti, koji ćemo danas prikazati, evo Miloš će da ga pojasni, to je dron koji izbacuje granatu 120 milimetara. Mehanizam koji je napravljen je fenomenalan i on izbacuje jednu, evo sad ću vam pokazati kako ona izgleda. Ona nije laka. To jest ima velike razorne moći. I evo možete da pogledate koliko je teška, ne morate, dobro, svejedno. Ovu granatu on nosi jednu. Ispušta je vrlo precizno i toliko smo precizni da uopšte nije bilo potrebe da imamo dva ili više komada zato što je misija velike razorne moći i mislim da Miloš može da sada malo, ali malo malo i da pridržiš ovo.

Nakon što je vlasnik kompanije predstavio sve verzije naoružanja i najavio novi sistem, glavni inženjer PR-DC-ja Miloš Petrašinović preuzeo je reč kako bi do detalja objasnio tehničko rešenje i neverovatnu stabilnost letelice prilikom ispuštanja najtežeg tereta:

- Iza nas se nalazi upravo mehanizam za jednu minu od 120 mm znači na letelici Ika bombarder odnosno Ika 20M. Ovde se radi znači o mehanizmu koji je horizontalan od odvajanja dolazi tako što se zarotira, ispusti minu precizno na metu. Njen radijus dejstva je veliki, ali prosto pokazano je i na ovih 12 mina 60 mm da je preciznost takva da bukvalno ako se mina ispušta na metu nema promašaja. Tako da veoma smo ponosni na to što je ovo već peti teret koji je moguće montirati na jednu našu letelicu, tako da to naravno najviše znači klijentima, jer klijenti su sada sposobni da imaju i aviobombe, u ovoj varijanti bila je neka aviobomba i mitraljez i raketu tako da je ovo kao jedan transportni avion, tako je. Tako da je ovo jedna zaokružena priča i izuzetno smo ponosni na to što smo uspeli ovo da izvedemo - kazao je Petrašinović.

Govoreći o izuzetnoj otpornosti drona na sve izazove u vazduhu, Željko Mitrović kaže:

Ali neverovatno šta god da smo mu radili u vazduhu, u kojim god uslovima da smo isprobavali, testirali i šta god da je lansirao ili ispuštao, nije se pomerio. Kao da je, kako se kaže, komarac sleteo na konja. Otprilike tako. Eto, to je to.

Sa novim višemilionskim ugovorima, verifikacijom od strane Vojske Srbije i predstavljanjem petog razornog borbenog sistema na istoj platformi, PR-DC još jednom je dokazao da domaća pamet i vizionarski pristup nemaju konkurenciju. Letelica IKA-20 više nije samo ponos srpske namenske industrije, već globalni fenomen koji sa ponosom brani poziciju lidera na međunarodnom tržištu.

Autor: D.S.