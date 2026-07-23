Ministarka Sara Pavkov potpisala ugovor: Stižu novi kilometri kanalizacione mreže u opštinu Bač

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov potpisala je danas važan ugovor na osnovu kojeg će krenuti izgradnja nedostajuće kanalizacione mreže u opštini Bač, naglasivši da će realizacija tog projekta unaprediti kvalitet života stanovnika ove opštine.

Pavkov je istakla da ugovor predviđa izgradnju kanalizacione mreže u naselju Mali Bač, u ukupnoj dužini od 7,8 kilometara sa dve crpne stanice.

- Raduje me svaki put kada potpišem ugovor za izgradnju kanalizacione mreže, jer na taj način doprinosimo efikasnijoj zaštiti voda. Hvala opštinskom rukovodstvu na trudu i inicijativi, a Ministarstvo zaštite životne sredine je uvek spremno da podrži projekte koji su važni za građane. Konkretno, u sklopu ovog projekta, pored direktne koristi kroz zaštitu voda, benefit za građane će biti i novi priključci. Predviđena je izgradnja 290 priključaka, što obuhvata izgradnju sekundarne kanalizacione mreže u 16 ulica u naselju Mali Bač. Ovo je projekat od velike važnosti za građane ovog mesta, jer donosi bolju komunalnu infrastrukturu, a samim tim i bolji kvalitet života za građane - rekla je Pavkov.



Ministarka Pavkov je istakla da izgradnja kanalizacione mreže u naselju Mali Bač potvrđuje rešenost države da unapredi zaštitu voda i odgovori na najvažnije potrebe građana.

- Ovim ugovorom još jednom potvrđujemo odgovornost i prema građanima i prema zaštiti životne sredine. Zaštita voda jedan je od glavnih prioriteta države, a radovi, koji će biti završeni za nešto više od dve godine, značajno će unaprediti standarde zaštite životne sredine. Građani znaju da je država uvek uz njih, da osluškuje njihove potrebe i da na svoju državu mogu da se oslone. Sledeći politiku razvoja koju je trasirao predsednik Republike Aleksandar Vučić, Ministarstvo će nastaviti aktivno da realizuje sve zelene projekte koji doprinose čistijoj životnoj sredini i boljem životu svih naših građana - zaključila je Pavkov.

Autor: S.M.