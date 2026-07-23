SAOPŠTENJE PRAVNIH ZASTUPNIKA AKVA PARKA 'JUGOVO' u Smederevu povodom tragedije

POVODOM nesreće koja se desila u Akva parku "Jugovo" u Smederevu kada je tragično nastradao dečak od pet godina, pravni zastupnici tog akva parka Dušan Todorović, Dejan Dobrosavljević, Nemanja Govedarica, Saša Kuzmanović, dali su saopštenje koje prenosimo u celosti.

"Pre svega, izražavamo najdublje saučešće porodici petogodišnjeg dečaka zbog nenadoknadivog gubitka koji ih je zadesio. Ne postoje reči koje mogu ublažiti bol roditelja koji su izgubili svoje dete i u ovom trenutku njihove patnje moraju biti ispred svega.

Ova tragedija duboko je potresla i naše klijente. Iako je bol porodice deteta nenadoknadiv i neuporediv ni sa čim, ni vlasnik, direktor i zaposleni u akva-parku nisu ostali ravnodušni pred događajem koji je zauvek obeležio i njihove živote. Reč je o ljudima koji su godinama svoj posao obavljali sa uverenjem da je bezbednost svakog posetioca, a naročito dece, njihov apsolutni prioritet.

Od prvog dana obavljanja delatnosti najveći fokus bio je upravo na bezbednosti gostiju. Pored ispunjavanja svih zakonskih obaveza, naši klijenti su angažovali veći broj spasilaca i redara nego što je to bilo propisano, upravo sa ciljem da se rizik od bilo kakvog neželjenog događaja svede na najmanju moguću meru. Upravo zbog toga ova tragedija za njih predstavlja izuzetno težak i potresan događaj.

Razumemo da ovako teška nesreća zahteva hitnu, detaljnu i nepristrasnu istragu i potpuno podržavamo rad nadležnih organa u utvrđivanju svih činjenica i okolnosti pod kojima je do nje došlo. Međutim, jednako je važno da se u tom postupku poštuju osnovna načela krivičnog prava i pretpostavka nevinosti, te da se odgovornost ne izvodi isključivo iz same činjenice da je nastupila tragična posledica.

Ukoliko danas bude određeno zadržavanje naših klijenata, smatramo da ono ne predstavlja rezultat utvrđene krivične odgovornosti, već procesnu meru koja ne sme biti zamena za dokazivanje činjenica. Niko ne bi smeo da bude lišen slobode samo zato što javnost očekuje da se odmah pronađe odgovoran za tragediju ovakvih razmera.

Naši klijenti će u potpunosti sarađivati sa nadležnim organima i staviti na raspolaganje svu dokumentaciju i informacije koje mogu doprineti utvrđivanju istine. Njihov jedini interes jeste da se rasvetle sve okolnosti ovog tragičnog događaja, da odgovara isključivo onaj za koga se eventualno utvrdi zakonska odgovornost i da nijedno nevino lice ne snosi teret krivičnog postupka zbog posledice koju nije prouzrokovalo.

Uveren sam da će istraga, oslobođena bilo kakvih pritisaka i preuranjenih zaključaka, dati odgovore na sva pitanja. Samo istina, zasnovana na činjenicama i dokazima, može predstavljati zadovoljenje pravde za porodicu preminulog dečaka, ali i garanciju da nijedno nevino lice neće biti nepravedno optuženo za jedno od najtežih krivičnih dela", navodi se u saopštenju.

Autor: D.S.