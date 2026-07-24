Prodaja malina u Srbiji po ceni od 2.250 dinara je moguća!

Dok se većina poljoprivrednika u Srbiji svake godine iznova suočava s neizvesnošću otkupnih cena i strahom da će njihovo jagodasto voće propasti na suncu, izvoznici su u trećem kvartalu 2025. postigli premijsku cenu – izvozna cena smrznute maline skočila je na 4,88 evra (oko 570 dinara) po kilogramu. Smrznuta malina decenijama je “crveno zlato” srpskog izvoza – u rekordnim godinama njen izvoz vredeo je preko 360 miliona evra, a uz nju su najvažniji izvozni aduti sveža jabuka, smrznuta kupina i smrznuta višnja. Nemačka i Francuska su vodeća izvozna tržišta. Međutim, mnogi uzgajivači nisu svesni da prodaja sirovine ili oslanjanje isključivo na otkup nije uvek najisplativiji poslovni model za samog proizvođača.

Uz pažljivo planirano ulaganje, koje je uz to i subvencionisano, uzgajivači mogu zaraditi mnogo više. U ovom tekstu precizno su navedeni svi koraci ka tome, a odmah se može otkriti da ideja nije da uzgajivači postanu otkupljivači.

Razlika između uzgajivača i otkupljivača nije isključivo u posedovanju hladnjača, nego i u preuzimanju rizika za kvalitet proizvoda. Sve češće otkupljivači odbijaju da otkupe jagodasto voće jer uzgajivači ne poštuju stroga pravila uzgoja koja nalaže Evropska unija, što dovodi do frustracija na obe strane. Uzgajivačima propada roba ukoliko je ne plasiraju na domaćem tržištu, a otkupljivači ne mogu da ispune obećane količine prema inostranim klijentima. Nažalost, mnogi poljoprivrednici zbog toga odustaju od uzgoja jagodastog voća, iako postoji bolje i mnogo isplativije rešenje – prerada. Iz istog razloga kalkulacije i planovi otkupljivača vrlo često budu pomršeni, što i taj biznis model čini suboptimalnim.

Prodaja svežeg jagodastog voća često je trka s vremenom, ali ako se deo roda pretvori u džem, proizvođač dobija proizvod s dužim rokom trajanja, lakšim transportom i većom prodajnom vrednošću. Taj poduhvat ne mora odmah značiti industrijsku proizvodnju, ali zahteva dobru organizaciju, osnovnu opremu, higijenski kontrolisan proces i jasnu prodajnu strategiju. U nastavku sledi vodič korak po korak, uz nadu da će se kod nekih uzgajivača probuditi inicijativa da pokrenu sopstvenu malu proizvodnju džema.

Matematika koja menja sve: Koliko zaista vredi rad poljoprivrednika?

Kao primer može poslužiti malina. Prosečna otkupna cena maline u sezoni često varira, a kada ponuda preplavi tržište, proizvođači su zadovoljni ako ostvare cenu koja pokriva osnovne troškove berača, đubriva, zaštite i transporta.Računica izgleda drugačije kada se malina posmatra kroz finalni proizvod, odnosno džem. Za 1 kg prvoklasne maline na otkupu proizvođač može dobiti, na primer, oko 600 dinara, zavisno od sezone, kvaliteta i dogovora s otkupljivačem. Ako se malina ne proda ili ne preradi na vreme, brzo gubi tržišnu vrednost. S druge strane, od 1 kg malina, uz dodatak šećera i pasterizaciju, može se dobiti približno dve do dve i po tegle od 370 g domaćeg džema, u zavisnosti od recepture i željene gustine.

U pojednostavljenoj računici, trošak maline, šećera, ambalaže i energije može iznositi oko 1.000 dinara po kilogramu prerađene maline. Tržišna cena domaćeg džema od malina bez aditiva po tegli može biti od 700 do 900 dinara. Dakle, ukupan prihod od proizvoda nastalog od 1 kg prerađene maline može iznositi približno između 1.400 i 2.250 dinara.

Važno je naglasiti da to nije čista zarada. Iz tog iznosa treba pokriti i trošak rada, etiketa, analize proizvoda, transporta, prodaje, marketinga i eventualnih poreza. Ipak, računica pokazuje da vrednost proizvoda može značajno porasti kada se malina pretvori u gotov proizvod. Pre nego što neko odbaci ideju kao neizvodljivu, vredi pročitati članak do kraja, jer se mala proizvodnja danas može pokrenuti postepeno i uz mnogo realniji pristup nego što se često misli.

Odakle početi? Put do sopstvene “mini fabrike”

Najveća zabluda je da za preradu odmah treba višemilionska investicija. Za ozbiljnu industrijsku proizvodnju potrebna su velika ulaganja, ali moderni poljoprivrednik može početi s manjim pogonom u sklopu svog domaćinstva, ako ispuni osnovne higijenske, tehničke i zakonske uslove. Evo šta je potrebno:

Kvalitetna polazna tačka, sadnice: Sve počinje od kvalitetnih sadnica i zdravog zasada. Ponudu vredi proveriti u lokalnim poljoprivrednim apotekama ili specijalizovanim prodavnicama kao što je Floriva, gde se mogu naći sorte pogodne za uzgoj i preradu.

Čuvanje svežine, hladnjače: Da se džem ne bi morao kuvati odmah u najintenzivnijem delu berbe, plusna hladnjača može biti vrlo korisno rešenje. Ona omogućava da malina kratko “sačeka” i da se prerađuje u serijama. Polovna oprema može se pronaći na KupujemProdajem ili portalima poput Machineseekera, a za novu opremu moguće je proveriti i dostupne podsticaje kod nadležnih institucija ili specijalizovanih domaćih proizvođača rashladne opreme. Više o ovoj stavci u nastavku članka.

Srce proizvodnje, prerada: Ovde se dešava transformacija. Za ujednačenu teksturu džema i bržu pripremu voćne mase korisne su namenske mašine. Profesionalne muljače i pasirke mogu olakšati usitnjavanje, pripremu i odvajanje neželjenih delova ploda. Takva oprema često se može pronaći u web-shopovima kao što je Sinpeks, koji nude mašine za poljoprivredu i preradu. Za male proizvođače najvažnije je izabrati opremu koja odgovara stvarnom obimu proizvodnje, a ne nužno najskuplje rešenje.

Ambalaža, tegle: Proizvod mora da izgleda uredno i privlačno. Staklena ambalaža može se nabaviti u veleprodajama ambalaže, većim marketima ili online prodavnicama, gde se često nude setovi tegli s poklopcima.

Nalepnice za tegle, etikete: Ovaj deo proizvođači ne moraju da rade sami. Štamparije nude povoljno štampanje etiketa, a etiketa treba da bude čitljiva, uredna i usklađena s podacima koji su potrebni za prehrambene proizvode.

U zavisnosti od količine jagodastog voća, s dodatnom investicijom već od 190.000 dinara moguće je pokrenuti proizvodnju sopstvenog džema. Kod većih količina jagodastog voća maksimalna investicija može iznositi 1.200.000 dinara, međutim 60–70% tog iznosa moguće je povratiti kroz podsticaje.

Zašto nije potrebna skupa minusna komora, već samo plusna komora tj. hladnjača?

Malina je izuzetno osetljiva i na sobnoj temperaturi brzo gubi kvalitet. Ako berba traje više dana ili je reč o većoj količini, potrebno je barem kratkoročno hlađenje na niskoj temperaturi, odnosno plusna komora. To ne mora uvek biti veliko i skupo rešenje. Za početak, dovoljan može biti manji rashladni uređaj ili prilagođena prostorija, u skladu s obimom proizvodnje.

Ako se džem prodaje izvan domaćinstva (pijace, prodavnice, izvoz), u Srbiji se primenjuju propisi o bezbednosti hrane. Zakon ne propisuje eksplicitno hladnjaču za džem od malina, jer je gotov džem (zbog visokog sadržaja šećera i pH vrednosti) mikrobiološki stabilan proizvod koji ne zahteva hlađenje. Međutim, sirovina (sveže maline) mora biti adekvatno čuvana pre prerade, što praktično znači hlađenje ako nije odmah prerađena.

Dakle, za džem nije potrebna skupa minusna komora, osim ako se ne radi van sezone iz zaliha smrznutih malina. Mnogo isplativije i češće rešenje je kombinacija: berba > kratko hlađenje u plusnoj komori > kuvanje džema.

Ko planira da registruje delatnost i poveća obim, dobro je da se javi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno nadležnoj inspekciji za bezbednost hrane, kako bi dobio konkretne zahteve za svoj slučaj, jer propisi mogu varirati u zavisnosti od tipa registracije (poljoprivredno gazdinstvo s preradom, preduzetnik ili d.o.o.).

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede tokom cele godine raspisuje javne pozive za podsticaje – plan javnih poziva za 2026. godinu obuhvata 26 mera, a zahtevi se podnose elektronski preko platformi eAgrar i ePodsticaji.

Za izgradnju i opremanje poljoprivrednih objekata, uključujući hladnjače i opremu za pripremu voća za tržište, prihvatljiva investicija koja se može subvencionisati iznosi do 6.000.000 dinara po korisniku, pri čemu ukupna vrednost investicije mora biti veća od 100.000 dinara. Nacionalni program za opremu za preradu voća pokriva 60–70% prihvatljivih troškova, a za veće prerađivačke projekte tu je i IPARD III Mera 3 (prerada i marketing poljoprivrednih proizvoda) s podrškom od 50 do 75% – novi javni poziv najavljen je za novembar 2026. godine.

To znači da, ako mini hladnjača s opremom košta npr. 1.200.000 dinara, poljoprivrednik može dobiti od 720.000 do 840.000 dinara povrata, u zavisnosti od programa i kategorije podnosioca.

Kako aplicirati?

Detalji o prihvatljivim investicijama, troškovima, minimalnoj i maksimalnoj vrednosti investicije te potrebnoj dokumentaciji nalaze se u pravilnicima koje objavljuje Uprava za agrarna plaćanja, a kalendar svih javnih poziva dostupan je na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i portalu ipard.rs.

Za apliciranje je potrebno biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) sa aktivnim statusom, što se od uvođenja sistema eAgrar obavlja elektronski preko platforme eRPG.

Prvi korak je kontakt s Poljoprivrednom stručnom i savetodavnom službom (PSSS), čije su besplatne usluge dostupne u svim okruzima u Srbiji. Savetodavci mogu pomoći s pripremom dokumentacije i proverom spada li hladnjača, odnosno rashladna komora, u prihvatljive investicije za konkretan slučaj.

Dozvole i sertifikati: nije tako strašno kao što zvuči

Da bi se džem legalno prodavao na policama marketa ili na sajmovima, potrebno je registrovati preradu na poljoprivrednom gazdinstvu ili preduzetničku delatnost, a objekat za proizvodnju upisati u Centralni registar objekata koji vodi Ministarstvo poljoprivrede. Potrebno je pridržavati se HACCP standarda. Iako zvuči komplikovano, za male proizvođače to su zapravo jasna pravila o higijeni i kontroli procesa. Takođe je nužno uraditi analizu proizvoda. U svakom okrugu postoje zavodi i instituti za javno zdravlje gde se može izvršiti analiza zdravstvene ispravnosti proizvoda, što je garancija kupcu da kupuje kontrolisan domaći proizvod..

Motivacija: postati gospodar sopstvene cene

Poljoprivreda u 2026. godini više nije samo rad na zemlji; to je menadžment. Umesto da čekaju hoće li im neko ponuditi dinar više za gajbu voća, poljoprivrednici mogu postati brend. Džem od jagodastog voća ima duži rok trajanja, lakši je za transport i, što je najvažnije, nosi ime proizvođača.

Ulaganje u dobru opremu, ambalažu i osnovnu promociju može biti prvi korak ka stabilnijem prihodu i manjoj zavisnosti od dnevne otkupne cene. Najbolje je krenuti malim koracima, ali s jasnim ciljem, da malina završi na stolu, a ne kao neiskorišćen rod.

Kako teglu pretvoriti u novac: strategija prodaje u Srbiji

Napraviti vrhunski džem je pola posla, druga polovina je znati kome ga ponuditi. Tržište Srbije sve više ceni domaći, autentični proizvod, a evo i konkretnih adresa i načina kako džem može naći put do kupca:

1. Digitalna pijaca – najbrži put do kupaca

Danas kupci iz Beograda, Novog Sada ili Niša žele domaći džem, ali nemaju vremena da idu na selo.

Online platforme: Platforme koje povezuju proizvođače i kupce mogu biti dobar prvi kanal za mala gazdinstva. Registracija gazdinstva na ovakvim platformama prvi je korak ka stalnim kupcima.

Facebook grupe: Grupe poput “Kupujmo domaće” ili lokalne grupe “Pijaca [ime grada]” imaju desetine hiljada aktivnih članova. Jedna dobra fotografija tegle i iskrena priča o voćnjaku prodaju robu brže od bilo koje reklame.

2. HoReCa sektor (hoteli, restorani, kafići)

Turizam u Srbiji raste, a etno-sela, planinski hoteli i pansioni, posebno na Zlatiboru, Kopaoniku ili Tari, često traže domaće džemove za doručak i ponudu gostima. Umesto samo velikih tegli, proizvođači mogu razmisliti i o manjim pakovanjima za doručak ili poklon dobrodošlice. To može biti premium proizvod, ali zahteva urednu ambalažu, stabilnu isporuku i osnovnu dokumentaciju.

3. Specijalizovane prodavnice zdrave hrane i “bioteke”

U svakom većem gradu u Srbiji postoje prodavnice koje prodaju isključivo domaće i organsko. One stalno traže nove dobavljače. Vredi potražiti radnje kao što je Bio Špajz (Beograd), ili slične lokalne delikatesne radnje, i obavezno poneti uzorak.

4. Institucionalna pomoć

Ko želi da izađe na veće tržište ili čak izvozi, ne mora da ide sam. U opštinskim i gradskim službama za privredu može se proveriti postoje li trenutno podsticaji za brendiranje i pakovanje proizvoda. Često postoje i grantovi za kupovinu mašina.Ulazak u zemljoradničku zadrugu olakšava pristup velikim trgovinskim lancima. Veliki lanci radije pregovaraju sa zadrugom nego s 50 pojedinačnih proizvođača.

Ako džem ima potencijal za izvoz (npr. džem bez šećera koji je hit u EU), Privredna komora Srbije (PKS) prava je adresa za edukaciju i sajmove.

5. Poklon paketi – zaboravljena zlatna koka

Džem od malina u lepoj tegli s ukrasnim poklopcem idealan je korporativni poklon. Firme u Srbiji pred Novu godinu ili praznike traže autohtone proizvode za svoje partnere. Proizvođači mogu kontaktirati lokalne firme i ponuditi im “personalizovani džem gazdinstva”.

Najveća prednost malih proizvođača je poverenje. Kupac u Srbiji želi da zna ko stoji iza proizvoda. Kada vidi da proizvođač koristi modernu, čistu i profesionalnu mehanizaciju, dobija poruku da je reč o ozbiljnom proizvođaču koji brine o higijeni i kvalitetu.

Zaključak

Odustajanje od proizvodnje jagodastog voća ne mora biti prva opcija kada otkupna cena nije zadovoljavajuća. Sopstvena mala proizvodnja džema može biti način da se deo roda iskoristi bolje i da se zadrži veći deo vrednosti proizvoda.

To ne znači da je zarada garantovana niti da je proces bez obaveza. Potrebni su kvalitetna sirovina, osnovna oprema, higijenski uslovi, analiza proizvoda, dobra ambalaža i jasna prodajna strategija. Ipak, dostupni podsticaji i oprema mogu olakšati proizvođačima koji žele da krenu tim putem. Proizvod domaćih gazdinstava tražen je na domaćem tržištu, a izvoz nije jedini način da se sopstveni trud dobro naplati.

Autor: D.B.