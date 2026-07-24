Romantična prosidba u Grčkoj pretvorila se u misteriju: Momak kleknuo na tvrđavi u Pargi, a sada svi traže nepoznati par

Ima li išta romantičnije od letnjeg predvečerja u Pargi, mirisa mora i drevne tvrđave sa koje se pruža pogled koji oduzima dah? Upravo taj magični trenutak i neprocenjivu kulisu izabrao je jedan mladić da 20. jula izgovori ono čuveno pitanje i zaprosi devojku svog života.

U trenutku kada je izvadio prsten i kleknuo na zidine stare tvrđave, svet je na sekundu stao. A onda se dogodilo nešto neobično.

Niti planirano, niti naručeno - jedan divan bračni par iz Srbije, koji se u tom trenutku zatekao na istom mestu, bez ikakvog oklevanja izvadio je telefone i počeo da beleži ovaj romantični događaj. Bili su to spontani, iskreni snimci i fotografije pune emocija, koje nema te pare kojima se mogu platiti.

Nakon suza radosnica, zagrljaja i čestitki, ljubazni gospodin zatražio je broj telefona kako bi novopečenim verenicima poslao sve zabeležene uspomene.

Među ljudima je pao dogovor, ali je verovatno i došlo do malog, potpuno nesvesnog nesporazuma koji je pretio da ovu priču ostavi bez najlepšeg kraja.

Mali previd i trka sa vremenom

Mladićeva majka, presrećna Valentina, tek kasnije je shvatila da su gospodinu izdiktirali broj bez nemačkog pozivnog broja! Kako su dani prolazili, a poruka sa slikama nije stizala, postalo je jasno da nepoznati par verovatno uzalud pokušava da stupi u kontakt sa njima.

Valentina nije želela da pusti da te uspomene izblede, pa je u popularnoj grupi "Live from Greece" podelila emotivni apel:

"Dana 20.07.2026. moj sin je zaprosio svoju devojku na tvrđavi u Pargi. U tom trenutku su se tu zatekli jedan divan bračni par iz Srbije koji je, bez ikakvog oklevanja, počeo da fotografiše i snima taj prelepi trenutak. Zaista su ulepšali ovaj dan i podelili našu radost... Gospodin je tražio naš broj telefona kako bi nam poslao fotografije i snimke. Mi smo mu dali broj, ali smo tek kasnije shvatili da mu nismo rekli da je to nemački broj, pa pretpostavljamo da možda nije uspeo da nas kontaktira. Ako su slučajno u ovoj grupi, ili ih neko prepoznaje, bila bih neizmerno zahvalna da mi se jave u inboks. Voleli bismo da im se zahvalimo i, ako je moguće, dobijemo te uspomene koje su nam napravili. Hvala od srca!", napisala je mladićeva majka.

Ova topla priča momentalno je raznežila hiljade članova grupe. Čestitke su pljuštale na sve strane, a objava se delila brzinom svetlosti. Svi su imali samo jednu želju - da se pronađu fotografi sa tvrđave!

I čudo se dogodilo vrlo brzo.

Ubrzo se u komentarima javila presrećna majka Valentina sa vestima koje su svima ulepšale dan:

"Ljudi, uspeli smo! Hvala svima koji su podelili objavu, komentarisali i pomogli. Pronašli smo divan bračni par koji je zabeležio prosidbu mog sina! Naša grupa je još jednom pokazala koliko ima dobrih ljudi. Hvala vam od srca!", napisala je Valentina, a ova priča ostala je kao najlepši dokaz da ljubav, pažnja i ljudska dobrota ne znaju za granice ni kilometre.

Autor: S.M.