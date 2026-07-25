Kolaps od ranog jutra: Na graničnim prelazima višesatna čekanja - Ovde je najgore

Na graničnim prelazima i ovog jutra je potpuni kolaps, a na većini prelaza od rane zore su formirane kilometarske kolone. Na kamerama se može videti da je potpuni kolaps na graničnim prelazima Gradina, Batrovci, Preševo, ali i na Kelebiji.

Nešto manja gužva, odnosno kraća kolona automobila je na granici sa Crnom Gorom, odnosno na prelazu Jabuka.

U Auto moto savezu Srbije napominju da je pred nama poslednji vikend u julu, koji će tradicionalno biti u znaku maksimalnog intenziteta saobraćaja na svim putnim pravcima u zemlji.

- Ovaj tranzitni talas najviše opterećuje auto-puteve koji iz pravca zapada vode ka istoku Evrope, zbog čega je najveći pritisak na izlazu iz Hrvatske, na prelazima Bajakovo i Tovarnik, a potom i iz pravca Mađarske, na Horgošu i Kelebiji - ističu u AMSS.

Iz AMSS-a podsećaju da su najčešći uzroci udesa upravo neprilagođena brzina i umor za volanom, te da zato ne treba precenjivati svoje mogućnosti, već voziti odgovorno i praviti češće pauze.

Autor: A.A.