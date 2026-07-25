Slavi se sutra LETNJI ARANĐELOVDAN: Da bi vas pratila VELIKA SREĆA, evo šta treba uraditi - arhangel Gavrilo donosi blage i lepe vesti

Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra slave Sabor Svetog arhangela Gavrila, poznat kao letnji Aranđelovdan.

Prema verovanju, sveti Arhangel Gavrilo štiti ljude od nepogoda, a vernici mu se obraćaju posebnom molitvom za zaštitu i oproštaj.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave sutra Sabor Svetog arhangela Gavrila odnosno letnji Aranđelovdan, za koji se vezuje više običaja i molitiva. Prema predanju ovaj svetac je vesnik dobrih vesti. Arhangel Gavrilo pojavio se pred Bogorodicom i saopštio joj da će ona roditi Isusa Hrista. Doneo je veliku i najradosniju vest hrišćanima, vest o vaskrsenju Gospoda Isusa Hrista.

Sveti arhangel Gavrilo predstavlja simbol mira, ljubavi i radosti, UNICEF je fresku Beli anđeo sa njegoviml ikom izabrao kao simbol Evrope. Gavrilo je prvi uz arhangela Mihajla koji je predvodnik vojske anđela i sila dobra, slede ravni po časti Rafail, Uril, Selatil, Jegudil, Varahil i Jeremil.

Sutra je praznik početka, pa je dobro nešto započeti, bez obzira da li je u pitanju određeni odnos ili poslovni poduhvat. Kako se veruje da arhangel Gavrilo donosi blage i lepe vesti, na ovaj praznik se najčešće mole žene koje žele da postanu majke. Prema narodnom verovanju, ovaj svetac je zaštitnik ljudi i štiti nas od vremenskih nepogoda.

Molitva svetom arhangelu Gavrilu glasi: "Sveti Arhangele Gavrilo, koji donese neizrečenu radost sa neba Prečistoj Djevi, ispuni radošću i veseljem srce moje gordošću ispunjeno. O veliki Arhangele Božiji Gavrilo, ti si blagovestio Prečistoj Djevi Mariji začeće Sina Božijeg. Objavi i meni grešnom strašni dan moje smrti i umoli Gospoda Boga za moju grešnu dušu, da bi mi oprostio moje grehe; da me ne zarobi lukavi demon i ovlada mnome. O veliki Arhangele Gavrile! Sačuvaj me od svih nevolja i svih bolesti, sada i uvek i u vekove vekova. Amin".

Autor: A.A.