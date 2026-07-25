Zaboravljena mudrost patrijarha Pavla o životu: Kada sam ovo razumeo, mogao sam da idem dalje

Od svih stvari koje čovek pokušava da razume, vreme je možda najneuhvatljivija.

Čini nam se da ga nekada nema dovoljno, nekada prolazi prebrzo, a ponekad se razvlači u beskraj. Ipak, upravo ono što svakodnevno merimo satima i minutima, u duhovnom smislu može imati sasvim drugačije značenje - o tome govori citat dana patrijarha Pavla.

- Vreme je jedno trajanje, koje ima prošlost, sadašnjost i budućnost. Ali prošlosti kao vremena nema, ima ostataka od prošlosti, ali kao vremena ono ne postoji. Budućnosti takođe nema, ona će biti. A šta ima? Ima samo sadašnjost. A šta je sadašnjost? Dok sat ne otkuca tik-tak, to je budućnost. Kad otkuca, to je prošlost. A šta je onda sadašnjost? E vidite, ta kategorija vremena ne odnosi se na Boga. Na njega se ne odnosi vreme. Na njega se odnosi večnost, a večnost je stalna sadašnjost. Nema ni prošlosti, ni budućnosti, nema ni juče, ni sutra, ima samo sada. To je za mene bilo rešenje i ja sam mogao da idem dalje - rekao je patrijarh Pavle.

Patrijarh Pavle podseća da čovek najveći deo života provodi između sećanja na ono što je bilo i brige zbog onoga što tek dolazi, dok jedino što zaista poseduje jeste sadašnji trenutak.

Njegovo razmišljanje ide i korak dalje - iz hrišćanske perspektive, vreme je osobina prolaznog sveta, dok je večnost neprekidna sadašnjost u kojoj nema ni juče ni sutra. Takav pogled poziva na život u sadašnjem trenutku, sa više mira, vere i svesti o onome što je zaista važno.

Ove reči zabeležene su u dokumentarnom serijalu "Patrijarh Pavle - Život po Jevanđelju" autora Slađana Zarića, koji prati život Gojka Stojčevića, kako je glasilo kršteno ime patrijarha Pavla, od detinjstva do trenutka kada je postao poglavar Srpske pravoslavne crkve.

Patrijarh Pavle (1914-2009), rođen kao Gojko Stojčević, bio je 44. patrijarh Srpske pravoslavne crkve i jedna od najpoštovanijih ličnosti u savremenoj istoriji Srbije. Ostao je upamćen po skromnom načinu života, blagosti i porukama koje su pozivale na dobrotu, odgovornost i praštanje. Njegove misli i danas se često citiraju jer jednostavnim rečima otvaraju velika životna i duhovna pitanja.

Autor: S.M.