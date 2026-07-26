KREĆE OLUJA U BEOGRADU! RHMZ izdao hitno upozorenje, nevreme srlja direktno u ove delove Srbije

Nevreme stiže u Beograd i Šumadiju u narednom satu. RHMZ izdao upozorenje na pljuskove i grmljavinu, a od srede nas očekuje paklenih 40 stepeni.

Republički hidrometeorološki zavod je izdao najnovije upozorenje na padavine i nevreme koje se u narednim satima premešta preko centralnih i istočnih delova Srbije, dok nas od sredine nedelje očekuje novi toplotni talas sa temperaturama i do 40 stepeni.

Kako navode u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, oblačnost koja donosi kišu i grmljavinu ubrzo stiže u prestonicu i Šumadiju, nakon čega se pomera dalje ka istoku zemlje.

- Oblatnost koja na području Srema, zapadne i jugozapadne Srbije mestimično uslovljava kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, u narednom satu premeštaće se ka Beogradu i Šumadiji, a posle 17 h preko južnog Banata i Pomoravlja dalje na istok Srbije. U ostalim krajevima uglavnom suvo uz umereno naoblačenje - stoji u saopštenju RHMZ-a.

Skandal u pravosuđu! Sudija blokaderka Ksenija Marić pušta napadače na policiju, pa uživa u luksuzu na HavajimaFoto: printskrin RHMZ

Kakvo nas vreme očekuje narednih dana?

U ponedeljak, 27. jula, zadržaće se promenljivo облачно vreme sa sunčanim intervalima, ali i dalje uz lokalnu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren, na planinama povremeno i jak, dok će u Vojvodini posle podne biti u pojačanju. Najniža temperatura kretaće se od 14 do 21 °C, a najviša dnevna od 29 do 33 °C.

Već u utorak, 28. jula, u većini mesta očekuje se stabilizacija vremena uz duže sunčane intervale, dok je ređa pojava kratkotrajne kiše moguća samo u planinskim predelima.

Od srede, 29. jula, sledi nagli skok temperatura — biće pretežno sunčano i sve toplije, sa maksimalnim dnevnim temperaturama od 34 do 38 °C, a lokalno i do ekstremnih 40 stepeni.

Autor: D.B.