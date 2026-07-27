Nestao Srbin Dobrivoje u Paraliji: Izašao sa suprugom iz apartmana, poslednji put viđen kod plaže! Porodica moli za pomoć

U grčkom letovalištu Paralija nestao je stariji srpski državljanin Dobrivoje. Porodica moli sve da pomognu u potrazi.

U grčkom letovalištu Paralija danas je nestao stariji srpski državljanin, deka Dobrivoje. Porodica upućuje hitan apel svim turistima i lokalnom stanovništvu da pomognu u potrazi.

Prema rečima porodice, Dobrivoje je izašao iz apartmana sa suprugom oko 10-11 časova po našem (odnosno 11–12 časova po grčkom vremenu). Nakon toga mu se gubi svaki trag u blizini plaže i šetališta.

Porodica navodi da je fotografija koja je podeljena u javnosti nastala pre tri dana, pa Dobrivoje izgleda upravo onako kako je prikazan na njoj, nosi tamni kačket, naočare za vid i tamni prsluk preko košulje.

- On je uvek sa mamom, ne znam kako je nestao, jako malo detalja znamo - rekla je zabrinuta ćerka.

Ukoliko se trenutno nalazite u Paraliji ili okolini, ili prepoznate dekicu sa fotografije, porodica vas moli da odmah kontaktirate broj telefona: 064 930 4000.

Svaka informacija je od neprocenjive važnosti. Podelite ovaj apel kako bi što više ljudi u Paraliji bilo obavešteno i pomoglo da se deka Dobrivoje što pre pronađe živ i zdrav.

Autor: A.A.