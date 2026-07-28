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U SRBIJI DANAS PRETEŽNO SUNČANO I TOPLO: Živa ide do 33 stepena, a evo gde se očekuje kratkotrajna kiša

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, a retka pojava kratkotrajne kiše očekuje se u planinskim predelima, dok će najniža temperatura biti od 15 do 21 stepen, a najviša od 29 do 33 stepena.

Vetar će biti slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni, krajem dana u slabljenju i skretanju na južni i jugozapadni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

I u Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, povremeno uz promenljivu oblačnost, s vetrom slabim do umerenim, severozapadnim, krajem dana u skretanju na južni i jugozapadni.

Najniža temperatura u Beogradu će se kretati od 19 do 21 stepen, a najviša će biti oko 31 stepen.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 4. avgusta, očekuje se sunčano i sve toplije vreme sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38 stepeni, a početkom avgusta se lokalno očekuje i oko 40 stepeni.

Autor: D.S.

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