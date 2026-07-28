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ZALJULJALA SE SRBIJA U GLUVO DOBA NOĆI: Registrovan zemljotres u delu zemlje koji je 1980. pretrpeo razoran udar kakav se ne pamti

Izvor: Pink rs/Seismo.gov.rs, Foto: Pixabay.com ||

Aparati Seizmološkog zavoda Srbije registrovali su rano jutros, u 2.14 sati, zemljotres jačine 2 stepena po Rihteru u mestu Blaževo.

Reč je o slabom potresu koji nije mogao da izazove materijalnu štetu.

Blaževo je naselje u Srbiji u opštini Brus, u Rasinskom okrugu. Nalazi se na obroncima Kopaonika, sa 83 stanovnika prema popisu iz 2022. godine. Ovo mesto predstavlja lokalni centar ovog dela planine, a u njemu se nalazi i nastavno-naučna baza Geografskog fakulteta u Beogradu.

Ipak, ovo područje probudilo je sećanja na prošlost, pošto je Blaževo bilo na udaru razornog zemljotresa koji je pogodio Kopaonik 18. maja 1980. godine kao jedan od najjačih zemljotresa u Srbiji ikad.

Takođe, iz Seizmološkog zavoda Srbije podsećaju da je u toku 2011. godine u regionu Kopaonika registrovano ukupno 59 zemljotresa.

Autor: D.S.

#Brus

#Kopaonik

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#Zemljotres

#blaževo

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