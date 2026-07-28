'Vi rizikujete svoj život da spašavate živote drugih ljudi' Dačić ispratio vatrogasno-spasilački tim Sektora za vanredne situacije koji je upućen u Španiju (FOTO+VIDEO)

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić danas je u Bazi Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova ispratio helikopter i vatrogasno-spasilački tim Sektora za vanredne situacije, koji su upućeni u Španiju radi pružanja pomoći u gašenju velikih šumskih požara zbog kojih je u toj zemlji od 24. jula na snazi nacionalna vanredna situacija.

Helikopter „Super Puma H-215“ sa posadom i 40 pripadnika vatrogasno-spasilačkog tima će u okviru međunarodne pomoći koju je Srbija uputila Španiji posredstvom Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, biti angažovani na području grada Navalkarnero u blizini španske prestonice.

Ističući da se Španija, zajedno sa Francuskom, suočava sa jednom od najtežih sezona šumskih požara u poslednjim decenijama zbog čega su ove zemlje 25. jula zatražile međunarodnu pomoć, ministar Dačić je rekao da je, po nalogu predsednika Republike Aleksandra Vučića, Srbija ponudila pomoć koju je Španija prihvatila, kao i da se odgovor Francuske još očekuje.

„Poleteće helikopter „Super Puma H-215“ sa pet članova posade i jednim oficirom za vezu, kao i vatrogasno-spasilački tim sa 37 vatrogasaca-spasilaca i tri pripadnika tima za medicinsku podršku. Naš tim vatrogasaca se sastoji od ljudi iz Beograda, Niša, Kraljeva, Šapca, Čačka, Valjeva, Pančeva i Smedereva, sa ukupno 16 vozila, jednim ATV vozilom i dve prikolice“, rekao je Dačić.

On je precizirao da će helikopteru čiji je kapacitet četiri tone vode, biti potrebno najmanje osam časova da stigne do planiranog odredišta.

„Ovim još jednom pokazujemo ne samo humanost naše zemlje, ne samo odlučnost predsednika Republike, koji ima dobre odnose i sa premijerom Španije i sa predsednikom Francuske, već pokazujemo i visok kapacitet našeg Sektora za vanredne situacije i naše Helikopterske jedinice“, rekao je ministar i ukazao da Ministarstvo unutrašnjih poslova ima dovoljno kapaciteta za reagovanje na neprilike na našoj teritoriji, ukoliko bi se desile.

„Imajući u vidu naša iskustva od prošle godine, kada je bio najveći broj intervencija od strane Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice, jedan veliki helikopter Kamov se nalazi trenutno u Nišu na Aerodromu, da ne bismo gubili vreme čekajući da leti odavde iz Beograda. Za celu jugoistočnu i deo centralne Srbije mi sada već imamo prisutan helikopter tamo na licu mesta“, rekao je ministar poželevši ovom prilikom puno sreće pripadnicima MUP-a koji idu u Španiju i da se vrate živi i zdravi i da pomognu našim prijateljima.

Takođe, ministar je naglasio da je „Španija nama prijateljska zemlja, koja nije priznala nezavisnost Kosova“, kao i da sa tom zemljom imamo izvanredne odnose.

Podsetivši na podatak da je prošle godine bilo 39.757 intervencija, što je najveći broj zabeleženih intervencija Sektora u poslednjih 20 godina, kao i da su spasene 1.492 osobe, Dačić je još jednom pohvalio njihovu spremnost i humanost.

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„Želim sve da ih pohvalim i kažem da ovo nije profesija, ovo nije zanimanje biti vatrogasac-spasilac i svi oni koji su u Helikopterskoj jedinici, koji pomažu i doktori – ovo je jedan human posao. Vi rizikujete svoj život da spašavate živote drugih ljudi koje i ne poznajete“, poručio je Dačić.

Ministar je rekao da imamo veoma visok kvalitet našeg kapaciteta Sektora za vanredne situacije i istakao važnost modernizacije u smislu opreme, helikoptera i vatrogasnih vozila, kao i jačanje kadrovske strukture, pobošljanje obuka i prijem novih ljudi.

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„Mi ćemo ove godine primiti 435 vatrogasaca-spasilaca. Ako ih sada imamo negde oko 3.600, ako računamo da će neko od njih otići i u penziju, očekujemo da do kraja godine taj broj bude oko 4.000, što je velika stvar. To do sada se nije nikad nije desilo. Svako od njih će doprinuti da se spasi poneki ljudski život“, poručio je ministar Dačić.

Autor: Pink.rs