'Ko zna zašto je to dobro!' Umesto Grčke završili na Staroj planini, a sa Krova Srbije poneli uspomene koje se ne zaboravljaju

Ponekad se najbolja putovanja dogode upravo onda kada planovi krenu u potpuno drugom smeru.

Tako je bilo i sa ovim letovanjem. Umesto obale Egejskog mora, destinacija je u poslednjem trenutku postala Stara planina. Ono što je u početku delovalo kao neplanirana promena, pretvorilo se u iskustvo koje će se dugo pamtiti.

- Ko zna zašto je to dobro - piše jedna od gostiju na Staroj planini, priznajući da je upravo ta narodna izreka postala simbol njihovog ovogodišnjeg odmora.

– Zbog milion razloga morali smo da promenimo planove i Grčku zamenimo Starom planinom. Danas mogu da kažem da nam se dogodila jedna od najlepših stvari ovog leta. Nekada život zaista zna bolje od nas – priča ona.

Prva stanica bio je "Babin zub", jedan od najpoznatijih vrhova Stare planine.

– To nije običan vidikovac. Stanete na 1.758 metara nadmorske visine, a ispod vas se prostire more šuma i livada. Vetar vas podseti koliko ste mali pred prirodom, a pogled vam bukvalno oduzme dah. U tom trenutku shvatite koliko nam svima nedostaje ovakva tišina – opisuje svoje utiske.

Posle planinskih staza usledio je odmor u hotelu "Stara planina", koji je, kako kaže, opravdao sve odlične ocene koje je ranije pročitala.

– Perfektne recenzije nisu slučajnost. Ovde se spava kao u najlepšim stihovima, jede kao kod bake na selu, a odmara kao da je vreme odlučilo da napravi pauzu. To nije samo hotel, već mesto na kojem zaista zaboravite na svakodnevni stres – prenosi utiske ova gospođa.

Posebno je, ističe, impresionirao odnos zaposlenih prema gostima.

– Nigde nisam osetila onaj naučeni, usiljeni osmeh koji često srećemo u hotelima. Ljudi vas dočekuju iskreno, kao da im je stvarno drago što ste došli. Imate utisak da ste među prijateljima ili rođacima koje dugo nisu videli. Upravo zbog toga poželite da se vratite – priča naša sagovornica.

Jedan od omiljenih rituala postala joj je jutarnja kafa sa pogledom na planinske vrhove.

– Ta prva kafa ima poseban ukus. Dok izlazi sunce i dok gledate planinu kako se budi, shvatite da vam za sreću ne treba mnogo. To su oni trenuci koje ne možete da kupite.

Posebno poglavlje, kaže, zaslužuje hotelska kuhinja.

– Moram da priznam da sam zbog princes krofni bukvalno ustala od stola i poklonila se kuvaru. Toliko su bile dobre. Prhko testo, lagana krema... savršeno. To je jedan od najboljih deserata koje sam probala u životu – kaže kroz smeh.

Dodaje da ni ostali specijaliteti nisu zaostajali.

– Svaki obrok bio je pravo malo gastronomsko zadovoljstvo. Vidi se da se vodi računa o svakom detalju i da kuvari rade svoj posao sa mnogo ljubavi.

Na kraju odmora ostao je utisak da Stara planina leti nudi mnogo više nego što većina ljudi očekuje.

– Ako neko traži mesto gde se netaknuta priroda susreće sa komforom, gde može da odmori telo i glavu, onda su Babin zub i hotel Stara planina pravi izbor. Mi smo tamo otišli slučajno, ali bih sledeći put otišla potpuno planski.

I upravo zato, zaključuje onaa, ovogodišnje letovanje zauvek će pamtiti po jednoj jednostavnoj rečenici.

– Shvatila sam da „Ko zna zašto je to dobro“ nije samo uteha kada se planovi promene. To je podsetnik da nas život ponekad odvede baš tamo gde je trebalo da budemo.

