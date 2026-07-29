Zadržavanja za teretnjake na graničnim prelazima: Na Šidu se čeka i do četiri sata

Prema informacijama Uprave granične policije u 5.15, najduže zadržavanje za teretna vozila je na graničnom prelazu Šid, gde se na izlazu čeka do 240 minuta, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije.

Teretnjaci na prelazu Batrovci čekaju 120 minuta, na prelazu Sremska Rača 60, dok na ostalim prelazima nema zadržavanja ni za teretna ni za putnička vozila.

Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Auto-moto savez Srbije podseća vozače da zbog najavljenih visokih temperatura prave češće pauze, kao i da se na autoputevima, posebno na međunarodnim tranzitnim pravcima kroz Srbiju, u oba smera očekuje povremeno pojačan saobraćaj.



Autor: D.S.