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Dramatične scene u Grčkoj: Dvanaestogodišnji dečak iz Srbije izvučen bez svesti iz mora u Haniotiju, hitno prebačen u Solun

Izvor: Pink.rs/Protothema, Foto: RINA ||

Dvanaestogodišnji dečak iz Srbije izvučen je bez svesti iz vode na području popularnog letovališta Hanioti na Halkidikiju, prenose grčki mediji.

Detetu su brzu prvu pomoć pružili dežurni spasioci na plaži, koji su odmah pristupili reanimaciji i uspeli da povrate vitalne funkcije. Prema pisanju portala Protothema, dečak je nakon toga kolima hitne pomoći hitno prevezen u zdravstveni centar u Kasandriji.

Ipak, zbog ozbiljnosti stanja i potrebe za daljom specijalizovanom negom, lekari su odlučili da je neophodno hitno prebacivanje u bolnicu „Hipokratio“ u Solunu, gde je upućen na dalje lečenje i praćenje.

Autor: D.S.

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