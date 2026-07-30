Šta znači ako zagrmi na Ognjenu Mariju, a šta ako se ne čuju gromovi? Staro srpsko verovanje za veliki praznik

Ognjena Marija, uz Iliju Gromovnika i Blagu Mariju, spada u red takozvanih ljutih svetaca. Gneva velike svetiteljke, čiji se dan obeležava 30. jula, ljudi se vekovima plaše, jer, kako se veruje, kažnjava plamenom.

Ognjena Marija u srpskom narodu od davnina izaziva strahopoštovanje, a njen dan praćen je brojnim običajima.

– U srpskom folkloru sačuvani su narativi o "kaznama" za nepoštovanje praznika Ognjene Marije ili Svetog Ilije, koje sustižu onoga ko bi na pomenute dane radio u polju. Udar groma i uništena letina smatraju se božjom kaznom – objasnila je prof. dr Vesna Marjanović, etnolog i antropolog.

– Prema predanju, Sveti Ilija ima sestre, mlađu Ognjenu Mariju i stariju Blagu Mariju. Kada grmi i seva na Svetog Iliju, veruje se da se on tad provodi i burno slavi svoj rođendan. Zato, kada upita Ognjenu Mariju kada mu je rođendan, dobija odgovor da treba da sačeka koji dan, dok Blaga Marija odgovara kako je zakasnio jer mu je rođendan prošao. One ga smiruju da ne divlja po horizontu i da ne pušta gromove i munje – dodala je prof. dr Vesna Marjanović.

Šta znači kada na Ognjenu Mariju grmi i pada kiša

Ko slavi Ognjenu Mariju, siguran je u letinu, kaže stara izreka. Ako se tog dana ne začuju gromovi, ako ne bude kiše i oluje, godina pred nama mogla bi da donese blagostanje i napredak. A ako čujete grmljavinu, to može da bude loš znak − veruje se da je pred nama teška i sušna godina, pa i bolest i siromaštvo prema nekim tumačenjima.

Takođe, na Ognjenu Mariju treba izbegavati kupanje u rekama i drugim velikim vodama. Predanja čuvaju primere mnogih nesreća koje su se dogodile 30. jula, kada su se neoprezni plivači udavili.

Autor: D.B.