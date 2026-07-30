Čuda Ognjene Marije: Nepokretni dečak prohodao posle molitve

Jedna od najpoznatijih priča sa Balkana govori o detetu koje je zbog teške bolesti godinama bilo potpuno nepokretno. Lekari nisu imali rešenje, ali je spas stigao od poznate isceliteljke.

Sveta velikomučenica Marina, u narodu poznatija kao Ognjena Marija, vekovima važi za jednu od najvećih hrišćanskih isceliteljki. Dok je narodno predanje pamti kao zaštitnicu od vatre i gromova, pravoslavna crkva i svedočanstva vernika slave je kao pomoćnicu u trenucima kada savremena medicina podigne ruke. Iz poštovanja prema svetiteljki, na današnji dan treba izbegavati svađe, sukobe i teške poslove.

Njene čudotvorne mošti, koje se delom nalaze u manastiru Svete Marine u Albaniji, na Svetoj Gori u manastiru Vatoped gde se nalazi i Pojas Presvete Bogorodice kao i u brojnim hramovima širom Balkana, vekovni su magnet za sve koji traže spas od teških telesnih i duševnih patnji.

Kome pomaže Ognjena Marija

Sveta Marina ne pravi razlike među onima koji joj prilaze čistog srca. Prema zapisima iz manastirskih knjiga, molitva za zdravlje upućena ovoj svetiteljki spaja ljude svih generacija, a njoj se najčešće mole:

Roditelji za svoju decu: Majke i očevi čija su deca teško bolesna, rođena sa anomalijama ili imaju zastoj u razvoju.

Svi bolesni: Pacijenti u terminalnim fazama bolesti koji spas pronalaze u dubokoj veri.

Ljudi u duševnim patnjama: Osobe koje se bore sa teškom depresijom, anksioznošću, strahovima ili duhovnim nemirima.

Pripadnici drugih veroispovesti: Vekovna je tradicija na Balkanu da se moštima Svete Marine, zbog dokazanih čuda, sa velikim poštovanjem mole i muslimani.

Iako crkva naglašava da isceljenje dolazi od Boga kroz molitveno posredovanje svetiteljke, Sveta Marina čuda projavljuje kroz specifične bolesti kod kojih je pokazala svoju isceliteljsku moć:

Isceljenje od raka i leukemije

Najveći broj savremenih svedočanstava vezan je za izlečenje od malignih bolesti. Vernici svedoče da su nakon čitanja akatista Svetoj Marini i pomazivanja osvećenim uljem, lekari na kontrolnim pregledima konstatovali potpuno povlačenje metastaza i nestanak raka krvi (leukemije), što se u medicini smatra naučno neobjašnjivim.

Prohodavanje nepokretnih i bolesti zglobova

U istorijskim i modernim zapisima često se pominju slučajevi nepokretnih ljudi (uključujući decu sa cerebralnom paralizom) koji su prohodali nakon što su dovedeni pod okrilje hrama Svete Marine ili nakon što su njihovi bližnji doneli odeću koja je bila položena na svetiteljkine mošti.

Nemoć govora i mentalni poremećaji

Postoje brojne priče o deci koja su progovorila nakon godina neme tišine, kao i o ljudima koji su se oslobodili teških oblika duševnih bolesti, agresije i nemira, pronašavši trenutni mir i bistrinu uma nakon molitve ovoj svetiteljki.

Sleplilo i bolesti očiju

Kao i mnoge ranohrišćanske svetiteljke, Ognjena Marija se smatra zaštitnicom vida. Mnoga svedočanstva govore o umivanju vodom sa izvora (izvora lekovite vode) koji su posvećeni Svetoj Marini, nakon čega je pacijentima vraćen izgubljeni vid.

Izlečenje dečaka

Jedna od najpoznatijih priča sa Balkana govori o detetu koje je zbog teške bolesti godinama bilo potpuno nepokretno. Roditelji su, izgubivši svaku nadu u bolnicama, doneli dečaka u hram Svete Marine.

Tokom svenoćnog bdenja i čitanja molitvi nad detetom, pred očima prisutnih vernika i sveštenstva, dečak je pred zoru samostalno ustao na noge i prekrstio se.

Ovakvi događaji ostali su zapisani u manastirskim hronikama kao trajno svedočanstvo da pred istinskom verom zakoni prirode uzmiču.

Autor: D.S.