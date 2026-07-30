ZAŠTO DOBRI LJUDI LOŠE PROLAZE U ŽIVOTU? Otac Rafailo dao odgovor koji tera na razmišljanje

Otac Rafailo Boljević, iguman manastira Podmaine kod Budve, čija predavanja putem interneta prati desetine hiljada vernika, govorio je o večnoj temi i dilemi zašto se dobrim ljudima dešavaju loše stvari, dok osobe koje ne poštuju moralna pravila često uživaju.

Govoreći o tome zašto pošteni ljudi prolaze kroz iskušenja, otac Rafailo je objasnio da se pravednicima nevolje daju kako bi još više uznapredovali, dok se grešnicima daju radi očišćenja, istakavši da se greh ne čisti bez nevolje.

Takođe je naglasio da postoji razlika između muke pravednika i muke grešnika: muka pravednika podstiče i proslavlja čoveka, dok se grešnicima daju posebna iskušenja koja služe da slome njihovu gordost. Taj proces je opisao kao tešku, ali spasonosnu terapiju koja traje dok se duh ne skrši, napominjući da ukoliko čovek pređe granicu i postane nesposoban za pokajanje, u narodu se kaže da je Bog digao ruke od njega.



Autor: D.S.