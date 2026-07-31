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BEZ ZAKAZIVANJA! Besplatni PREGLEDI za građane u Kragujevcu - Evo kada i šta sve možete da proverite

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Wikipedia.org/AirWolf ||

Univerzitetski klinički centar Kragujevac u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, u subotu 1. avgusta 2026. godine, u prostorijama Centra za internističku onkologiju, organizuje akciju besplatnih preventivnih pregleda u periodu od 8 do 17 sati.

Svi građani moći će da obave: pregled endokrinologa, internistički pregled sa EKG-om i merenjem krvnog pritiska, merenje nivoa šećera u krvi, ultrazvučne preglede stomaka i urološki ultrazvuk.

U sklopu besplatnih preventivnih pregleda građani će moći da provere svoje zdravstveno stanje bez zakazivanja, zdravstvenog osiguranja, samo uz ličnu kartu.

Ministvarstvo zdravlja i UKC Kragujevac pozivaju građane da učestvuju u akciji, obave preventivne preglede i time pozitivno utiču na svoje zdravlje.

Autor: Iva Besarabić

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