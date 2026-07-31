Ako danas putujete, ovo morate da znate: Zatvaraju se brojne saobraćajnice

Put Prijepolje - Manastir Mileševa danas i u ponedeljak, 3. avgusta biće zatvoren za saobraćaj zbog izvođenja asfalterskih radova od 09 do 16 časova, dok će se van perioda izvođenja radova, saobraćaj odvijati u redovnom režimu, saopštili su Putevi Srbije.

U centru Stare Pazove će od danas do 4. avgusta do osam časova zbog manifestacije "Dani Opštine Stara Pazova" biti obustavljen saobraćaj od raskrsnice državnog puta sa ulicama Jovana Popovića i Partizanske ulice do raskrsnice državnog puta sa ulicom Podunavskog partizanskog odreda, a saobraćaj će biti preusmeren na obilazne gradske ulice, saopšteno je iz Puteva Srbije.

Od petlje Ruma do petlje Drenovac, na kružnoj raskrsnici Šabac, do 30. avgusta za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka obe strane ili zaustavna saobraćajna traka leve ili desne strane zbog radova na košenju trave u toku svetlog dela dana u srednjem pojasu, na bankinama i putnom pojasu.

U Novom Miloševu od danas do 3. avgusta zbog manifestacije "Seoska slava Sveti Ilija" saobraćaj će biti obustavljen od raskrsnice sa Ulicom Vase Stajića do raskrsnice sa Ulicom 3. oktobra, a saobraćaj će biti preusmeren na opštinske puteve, uz asistenciju saobraćajne policije.

U Popincima će do 5. avgusta od 8 do 18 časova biti obustavljen saobraćaj zbog izvođenja asvalterskih radova, a Van navedenog termina obustave, saobraćaj će se odvijati dvosmerno suženim kolovozom i uz ograničenje brzine.

Autor: S.M.