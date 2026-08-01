APEL NADLEŽNIH ZBOG TOPLOTNOG TALASA: Nemojte koristiti vodu za ove stvari, ponašajmo se racionalno i odgovorno

Javno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" reagovalo je novim apelom potrošačima posle upozorenja RHMZ na predstojeći period izuzetno visokih temperatura, sa maksimalnim dnevnim od 35 do 40 stepeni, u trajanju od najmanje pet dana.

Pozivaju građane da posebno narednih dana vodu koriste racionalno i odgovorno, kako bi je svi imali dovoljno za najvažnije potrebe, piće, pripremu hrane, ličnu higijenu i domaćinstvo.

- Pri visokim dnevnim temepraturama potrebe svih nas su veće nego inače, ali vas molimo da se voda iz gradskog vodovoda ne koristi za zalivanje bašta i travnjaka, hlađenje staza i drugih površina, zalivanje fudbalskih terena, punjenje bazena, pranje automobila – navode iz preduzeća koje je juče u mrežu slalo 349 litara vode u sekundi.

Trenutno je, navode iz preduzeća snabdevanje potrošača normalno, izdašnost bunara zadovoljavajuća, i nisu imali problema prethodnih dana. Ističu da su svakodnevno na terenu njihove ekipe i ulažu maksimalne napore kako bi smanjili gubitke na vodovodnoj mreži. Oni su, ističu, od marta ove godine, otkrili i sanirali dugogodišnje kvarove čiji je ukupni kapacitet iznosio trinaest litara u sekundi, a taj posao nastaviće i dalje.

Inače, za danas u Loznici je prognozirano maksimalnih 37 stepeni.

Autor: A.A.