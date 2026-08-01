Crni dim iznad Kraljeva! Važan aplel upućen meštanima, izbio je veliki požar

Tokom jutarnjih sati došlo je do velikog požara u krugu firme za reciklažu u blizini gradske deponije u Kraljevu.

Na lice mesta odmah su upućene vatrogasno-spasilačke ekipe.

- Gust, crn dim se nadvio nad čitavim naselje, šire se i smrad i miris paljevine. Nadamo se samo da neće stići do kuća - kažu za RINU meštani koji žive u blizini.

Za sada tačan uzrok izbijanja nije poznat, ali vatra se lako širi jer se u okviru te firme nalaze lako zapaljivi materijali.

Nadležni su upozorili građane koji žive u blizini, da zatvore prozore na kućama i da ne prilaze lokaciji gde je izbio požar.

Autor: A.A.