Drama u omiljenom srpskom letovalištu! Ogromni talasi povukli muškarca i devojčicu na Tasosu! Kupači u šoku gledali borbu za život, podignuta crvena zastavica!

Na plaži Golden Bič na Tasosu, muškarac i devojčica su se borili za život usled opasnih talasa. Spasioci su brzo reagovali i pružili pomoć.

Na plaži Golden Bič na grčkom ostrvu Tasos danas se dogodila prava drama kada su muškarac i devojčica počeli da se dave usled visokih talasa.

Prema prvim informacijama, u ovom incidentu nisu učestvovali državljani Srbije.

Brzom reakcijom spasilaca oboje su izvučeni iz mora, nakon čega im je na plaži odmah ukazana prva pomoć. Na fotografijama sa lica mesta vidi se kako ekipe zbrinjavaju unesrećene, dok se oko njih okupio veći broj kupača.

Na mesto događaja ubrzo je stigla i ekipa Hitne pomoći, koja je muškarca i devojčicu prevezla u zdravstvenu ustanovu.

Prema prvim informacijama, oboje su u trenutku transporta imali puls.

Na Goleden bič na Tasosu, spasioci izvukli iz vode devojčicu i muškarca koji su se davili. Foto: Privatna arhiva

Nakon ovog incidenta na plaži je istaknuta crvena zastavica, koja označava da je kupanje zabranjeno zbog opasnih uslova na moru.

Šta znači crvena zastavica na plaži?

Crvena zastavica predstavlja najviše upozorenje za kupače i znači da je ulazak u more zabranjen zbog opasnih talasa, jakih morskih struja ili drugih nepovoljnih vremenskih uslova. U takvim situacijama postoji povećan rizik od utapanja, čak i za iskusne plivače.

Spasioci apeluju da se upozorenja na plažama shvate ozbiljno i da se ne ulazi u vodu kada je istaknuta crvena zastava.

Kako se ponašati kada su veliki talasi?

Stručnjaci savetuju da se tokom jakog vetra i visokih talasa izbegava kupanje, naročito na plažama koje nisu prirodno zaštićene. Decu ne treba ostavljati bez nadzora ni na trenutak, čak ni u plićaku, jer ih snažni talasi mogu vrlo brzo povući u dublju vodu.

Ukoliko se nađete u problemu i osetite da vas morska struja odvlači od obale, najvažnije je da ne paničite i da ne pokušavate da plivate direktno ka obali ako vas struja vuče unazad. Mnogo je bezbednije plivati paralelno sa obalom dok se ne izađe iz struje, a zatim se uputiti ka kopnu. Ako ne možete sami da se izbavite, podignite ruku i pozovite u pomoć kako bi vas spasioci što pre uočili.

Turistima se savetuje da svakodnevno prate vremensku prognozu i upozorenja spasilaca, jer se stanje na moru može promeniti za veoma kratko vreme.

Za sada nema više informacija o zdravstvenom stanju povređenih, niti o okolnostima pod kojima je došlo do incidenta.

Autor: D.B.