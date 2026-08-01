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Sekunde su ga delile od sigurne smrti! Drama kod Ivanjice: Posle uboda stršljena Bojan počeo da se guši, usledila hitna intervencija

Izvor: Infoliga, Foto: RINA ||

Zahvaljujući brzoj reakciji ekipe ivanjičke Hitne pomoći, jedna dramatična situacija na Kušićima dobila je srećan završetak.

Bojan iz Aranđelovca, otac dvoje male dece, boravio je u gostima na Kušićima kada ga je ujeo stršljen.

Ubrzo nakon ujeda stršljena počeo je da se guši, pa je bilo jasno da mu je život ozbiljno ugrožen.

Ekipa Hitne pomoći iz Ivanjice odmah je krenula na teren i susrela se sa vozilom kojem je bio Bojan. Zahvaljujući pravovremenoj intervenciji doktorke i medicinskog osoblja, sprečena je tragedija, a njegovo stanje je stabilizovano.

Mesto na kojem je ubod stršljena najopasniji: Saveti doktorke za spasavanje života

Autor: S.M.

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