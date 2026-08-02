DA LI STE ZNALI? Jedna namirnica se obavezno jede za Svetog Iliju: Brojni vernici ne znaju za ovaj važan običaj

Za ovaj veliki praznik vezuju se brojni običaji i verovanja

Srpska pravoslavna crkva prekosutra, odnosno 2. avgusta, obeležava Svetog Iliju Gromovnika, jednog od najvećih proroka u hrišćanstvu.

Sveti Ilija bio je izraelski prorok iz 9. veka pre naše ere koji se pominje i u Talmudu, i u Bibliji, i u Kuranu, a veruje se da je Bog kroz njega učinio mnoga čuda: spuštanje vatre s neba, vaskrsenje i ulazak u raj živ "ognjem".

Za ovaj veliki praznik vezuju se brojni običaji i verovanja.

Treba gledati mesto gde grom udari

Prema narodnoj tradiciji, Sveti Ilija se vozi u vatrenim kolima koja vuku četiri konja, iz čijih nozdrva izbija plamen, a grmljavina je tutnjava njegovih kola kojima se vozi po nebu i oblacima. Kada na Svetog Iliju pucaju gromovi narod kaže da to svetac gađa đavole, pa se ne valja krstiti da se đavo ne bi sakrio pod krst u koji grom ne udara. Takođe, narod kaže, treba dobro gledati mesto gde grom udari jer je to znak da se tu krije nečastivi.

Sveti Ilija Gromovnik “pada” u najsušnije i najtoplije doba godine. Postoji priča da je upravo Ilija taj koji određuje kada i gde će padati kiša, a kada će da bude suša. Zbog toga se i do danas u seoskim krajevima zadržao običaj da se na Svetog Iliju nikako ne radi u polju, da se ne bi navukao gnev svetitelja. Ipak, veruje se da posle njega lepo polako prolazi, pa je iz davnina ostala i poznata izreka: “Od Svetog Ilije, sunce sve milije”.

Ranije je postojalo verovanje da na Svetog Iliju Gromovnika treba mazati deci med na obraze da bi bila srećna i vesela, a veruje se i da je med koji pčelari vade iz košnice na Ilindan naročito lekovit.

Sveti Ilija se praznuje kao krsna slava, ali se ne priprema žito zbog starog verovanja da on nije umro već se živ uputio nebesima.

Autor: D.B.