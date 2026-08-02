Dačić čestitao krsnu slavu pripadnicima Helikopterske jedinice: Njihova misija je jedna, biti tamo gde je najpotrebnije!

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić čestitao je krsnu slavu Ilindan pripadnicima Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova.

„Ilindan nije samo praznik. To je simbol snage, vere i istrajnosti. Na dan kada obeležavaju svoju krsnu slavu, pripadnici Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova potvrđuju vrednosti koje ih vode u svakom letu, hrabrost u najtežim zadacima, odgovornost prema svakom ljudskom životu i bezuslovnu posvećenost službi. Od spasavanja i gašenja požara, do hitnih intervencija i podrške policijskim snagama na zemlji, njihova misija je jedna, biti tamo gde je najpotrebnije. Svim pripadnicima Helikopterske jedinice čestitam krsnu slavu - Svetog proroka Iliju. Snaga u vazduhu. Ponos na zemlji”, izjavio je ministar Dačić.

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Autor: A.A.