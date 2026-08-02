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MUP HITNO DIGAO DRONOVE! Drastična mera srpske policije na putu ka Crnoj Gori: Snima se svaki potez, ako uradite ovo, paprena kazna vam ne gine

Izvor: RINA, Foto: Pixabay.com ||

Tokom jednog od najfrekventnijih vikenda u godini, kada su putevi ka crnogorskom primorju opterećeni velikim brojem vozila, pripadnici saobraćajne policije pojačali su kontrolu saobraćaja na magistralnom putu od Borove glave, preko Tavnika, ka Kokinom Brodu, koristeći dronove.

- Bespilotne letelice nadziru kritične deonice na kojima nesavesni vozači neretko vrše preticanje preko pune linije i drugim opasnim manevrima ugrožavaju bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Iz vazduha se posebno prate mesta na kojima su ovakvi prekršaji najčešći - potvrđeno je za RINU.

Uz pomoć dronova, policija efikasnije otkriva najteže saobraćajne prekršaje i identifikuje vozače koji ne poštuju propise. Pojačana kontrola sprovodi se u periodu kada je intenzitet saobraćaja znatno povećan zbog smene turista.

Nadležni apeluju na sve vozače da poštuju propise, prilagode brzinu uslovima na putu i ne rizikuju nepropisnim preticanjima, kako bi putovanje proteklo bezbedno za sve učesnike u saobraćaju.

Autor: A.A.

#MUP

#dronovi

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