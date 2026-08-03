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HEROJI SE VRAĆAJU U SRBIJU! Naši vatrogasci ugasili pakao u Španiji, Dačić poručio: Tako se brane naše boje

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/ivica.dacic.rs ||

Posle dana provedenih na opasnim požarištima u španskoj provinciji Leon, gde su rame uz rame sa kolegama iz Španije i Nemačke vodili lavovsku borbu protiv velike vatrene stihije, srpski vatrogasci-spasioci danas se vraćaju u svoju zemlju.

Na izuzetno nepristupačnom terenu, pod teškim uslovima i daleko od svojih domova, naši heroji su još jednom dokazali visok nivo profesionalizma, znanja i hrabrosti. Pokazali su ono što odlikuje njihov poziv - pomoć se pruža bez oklevanja onda kada je najpotrebnija.

Povodom uspešnog završetka ove izuzetno zahtevne misije oglasio se i potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

"Ova misija nije donela samo uspešno obavljen zadatak. Donela je nova iskustva, poverenje i prijateljstva stvorena u zajedničkoj borbi protiv vatrene stihije. Zastava Srbije nije se vijorila samo na njihovim uniformama. Vijorila se u svakom postupku, svakoj odluci i svakoj pruženoj ruci pomoći. Upravo tako se dostojno predstavljaju boje svoje zemlje", poručio je Dačić.

Srpski tim vatrogasaca još jednom je opravdao ogromno poverenje koje uživa u svetu i pokazao da je Srbija uvek spremna da stane rame uz rame sa evropskim i svetskim službama u najtežim trenucima.

Autor: Iva Besarabić

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