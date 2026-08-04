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Ovo je danas bio najtopliji grad u Srbiji: U bašti, na 2 metra visine, bilo je i 52!

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Sa maksimalnih 39 stepeni, Kikinda je danas bila najtopliji grad u Srbiji. Fotografije termometara iz dvorišta i sa terasa naših sugrađana, koje su nam poslali, najbolje oslikavaju vreli 4. avgustovski dan, prenosi Gradski online.

Termometar na terasi jedne kikindske porodice tokom kasnih popodnevnih časova pokazao je 41,2 stepena. Koliko je bilo vrelo na direktnom suncu, svedoči i termometar postavljen u bašti jedne Kikinđanke, na visini od oko dva metra od zemlje, koji je zabeležio čak 52 stepena.

Iz Meteorološke stanice u Kikindi podsećaju da se zvanična temperatura meri u meteorološkom zaklonu, odnosno u beloj kućici koju građani često mogu da vide pored stanice:

- Temperaturu merimo u meteorološkom zaklonu, a današnja maksimalna temperatura iznosila je 39 stepeni. U našem gradu je 30. juna izmeren čak 41 stepen, kada je Kikinda bila najtopliji grad u Srbiji. To je ujedno bila i najviša junska temperatura zabeležena u poslednjih nekoliko godina- rečeno je u Meteorološkoj stanici u Kikindi.

Autor: D.B.

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