VRELINE VEĆ OD JUTRA: U 11 časova temperatura u Somboru dostigla 37 stepeni, evo gde će danas biti 40°C

Vrelina već od jutra prži na severu Srbije, naročito u Vojvodini i u Beogradu. U 11 časova temperatura u Beogradu je dostigla 35°C, dok je u Somboru izmereno čak 37°C. Pred nama je još jedan sunčan i vreo dan, a maksimalna temperatura biće do 40 stepeni.

Najvrelije biće u Vojvodini. Zbog aktuelne vreline i toplotnog talasa, preporučuje se ogroman oprez, redovno praćenje zvaničnih upozorenja nadležnih službi i ponašanje u skladu sa njihovim preporukama.

U periodu od 10 do 16 časova vrednosti UV indeksa biće veoma visoke, pa se ne treba izlagati suncu duže od 10 minuta bez adekvatne zaštite.

Treba izbegavati boravak na otvorenom u najtoplijem delu dana i aktivnosti smanjiti na minimum, jer postoji opasnost od sunčanice i toplotnog udara. Ogroman oprez potreban je i pri korišćenju klima-uređaja, odnosno razlika između spoljne i unutrašnje temperature ne bi trebalo da bude veća od 7 do 10 stepeni.

Veliki oprez savetuje se i u saobraćaju – na put ne treba kretati u najtoplijem delu dana, a tokom vožnje obavezno treba praviti kraće pauze.

Zbog veoma visoke temperature i izuzetno suvog vremena, zabranjeno je paljenje vatre na otvorenom i u šumskim kompleksima jer je opasnost od požara ogromna. Takođe, apeluje se da se pikavci ne bacaju iz vozila.

Iako je Srbija pod udarom snažnog toplotnog talasa, nema mesta panici, već se treba ponašati odgovorno i u skladu sa vremenskim prilikama.



Autor: D.S.