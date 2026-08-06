Borba za Dunav ulazi u ključnu fazu: Ako akcija ne uspe, prete ozbiljne posledice

Misija potapanja četiri barže u rumunskom delu Dunava biće nastavljena danas, nakon što je operacija prvobitno planirana za sredu u 10 časova, a potom odložena za 14 časova, bila blokirana snažnim strujama i birokratskim problemima. Procene hidrologa takođe su poremećene. Rumuniju deli samo nekoliko sati od novog istorijskog minimuma protoka Dunava na ulasku u zemlju - 1.400 kubnih metara u sekundi.

Vlasti su juče bile u zastoju. Misija potapanja barži odložena je dva puta - prvo sa 10 na 14 časova, a zatim sa 14 časova... za danas. Na obali Dunava neizvesnost je postala pravilo.

Juče oko 15 časova radnici su se mučili da utovare četvrtu baržu. Nisu imali dovoljno kamena nakon detonacije izvedene u ponedeljak, pa su zbog toga stenu na površini lomili bagerima.

Neuspešna misija na Dunavu

Plan je bio poznat još tokom vikenda. Jednako je bilo jasno da su potrebne velike količine kamena. Ipak, poslednja barža juče je punjena čak i zemljom. To jasno pokazuju snimci dronom. Zemlja će biti isprana odmah nakon potapanja.

Problemi se tu ne završavaju. Struje su veoma jake, a svaki manevar nosi rizik. Ronioci su, prema navodima, spušteni na veliku dubinu radi dodatnih merenja.

"Kapetan potiskivača i ostali operateri uradiće sve kako bi bezbednost ljudi bila na prvom mestu. Ako osetimo da postoji i najmanji rizik, operacija će biti obustavljena. Kako ne bismo ništa rizikovali, odlučili smo se za stabilnost. Barže će biti pričvršćene i za obalu i za sidra", izjavio je Sorin Rindašu, zamenik direktora Rumunskih voda.

Izvori televizije Observator navode da su kašnjenja bila povezana i sa birokratskim problemima. Uprava za plovidbu Donjeg Dunava navodno nije želela da potpiše saglasnost za pričvršćivanje barži za drveće, što je bilo jedno od rešenja koje su predložile iz preduzeća "Vode Rumunije".

Pored toga, postoji i pravni problem - brodovi su navodno mogli legalno da budu kupljeni samo ako su novi, dok su barže koje se koriste na rukavcu Bala stare i dotrajale. Dogovor između institucija, prema tim navodima, postignut je samo usmeno, bez potpisanog ugovora.

Na pitanja koliko dodatnog novca bi bilo potrebno da se problem reši, Ionel Irinel Skriošteanu, državni sekretar u Ministarstvu saobraćaja odgovorio je: "Izračunaćemo i videćemo u zavisnosti od intervencija koje budu potrebne. Ovo je trka sa vremenom".

Prve dve barže moraju biti pričvršćene za obalu kako ih struje ne bi odnele. Druge dve moraju biti postavljene precizno, bez ijednog razmaka. Zajedno bi trebalo da blokiraju gotovo polovinu rukavca Bala.

Reč je o komplikovanom planu koji se, međutim, sprovodi bez dovoljno transparentnosti.

"Može se (mera) dopuniti i drugim elementima. Vagoni, autobusi bačeni nizvodno od ovih barži, koji bi predstavljali i veštački greben, uzvodno ili nizvodno, oko njih", objasnio je Adrian Bâlbă, doktor nauka.

Kada bi mogla biti zaustavljena nuklearna elektrana u Černavodi

Bez ovih mera, drugi reaktor nuklearne elektrane u Černavodi bio bi zaustavljen još juče. Detonacija stene Parjoaia kupila je samo nekoliko dana.

Sledeće nedelje, najverovatnije, nuklearna elektrana u Černavodi biće obustavljena zbog suše.

To bi značilo smanjenje proizvodnje električne energije u Rumuniji za 10 odsto.

Autor: S.M.